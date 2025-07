La collection Métiers d’Art Tribute to The Celestial de Vacheron Constantin capture les étoiles

La collection Métiers d’Art Tribute to The Celestial de Vacheron Constantin transforme le zodiaque en un mélange époustouflant d’art, d’astronomie et d’horlogerie extra-plate.

Vacheron Constantin a dévoilé la collection Métiers d’Art Hommage au Céleste, une nouvelle série de 12 pièces alliant finesse technique et talent artistique. Clin d’œil poétique aux constellations, associant les signes du zodiaque à leurs motifs étoilés dans un spectacle céleste éblouissant.

Chacune des montres en or blanc de 39 mm présente un cadran unique dédié à l’un des 12 signes du zodiaque. Ces cadrans sont décorés selon des techniques de guillochage à la main, chaque signe astrologique étant représenté par un ensemble complexe de triangles guillochés et mis en valeur par des constellations serties de diamants. Quatre des signes (Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Verseau) présentent également des détails opalins reflétant leurs formes humaines.

La fabrication de chaque cadran nécessite environ 16 heures, un travail impressionnant. Le cadran est encadré par une lunette sertie de 96 saphirs bleus taille baguette, pour un total de près de 4 carats, selon une technique de sertissage à rail flottant créant un anneau de couleur continu. La couronne, les cornes et la boucle sont également serties de saphirs, ce qui représente plus de 27 heures de sertissage par montre. Ces garde-temps embarquent le calibre 2160 : un mouvement tourbillon automatique ultra-plat de manufacture. Et, bien qu’il soit composé de 188 pièces, il ne mesure que 5,65 mm d’épaisseur. Doté d’une réserve de marche de 80 heures et d’un rotor périphérique en or 22 carats laissant apparaître les finitions du mouvement, il est aussi raffiné mécaniquement qu’esthétiquement. Une vis bleuie à chaud, une finition Côtes de Genève et une cage de tourbillon en forme de croix de Malte complètent le tout.

Selon Sandrine Donguy, directrice des produits et de l’innovation chez Vacheron Constantin, ce projet va au-delà de la haute horlogerie. « Il exprime l’essence même de la Maison : notre respect mutuel pour la technique horlogère et la beauté artistique », explique-t-elle. « Ici, nous avons réuni l’astronomie et l’astrologie d’une manière à la fois techniquement exigeante et poétiquement significative. »

Ces montres rendent hommage non seulement à l’astrologie occidentale moderne, mais aussi à un héritage plus vaste d’observation du ciel. Des astronomes mésopotamiens aux traditions chinoises et amérindiennes, les humains ont depuis longtemps interprété le ciel. Vacheron Constantin exploite cette richesse culturelle, établissant un lien direct entre chronométrage et observation céleste.

Ce n’est pas la première fois que la Maison explore le zodiaque. Parmi ses précédentes créations, on compte son horloge de table Art déco de 1927 ornée des signes du zodiaque, la pièce Mercator Zodiaque chinois de 1996 et la collection « Légende du Zodiaque chinois ». Mais ces « Tribute to The Celestial » représentent sans doute son ode la plus complète au ciel nocturne à ce jour.