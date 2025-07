Focal dévoile la Diva Mezza Utopia, une enceinte hi-fi sans fil à 65 000 € (la paire)

Focal continue de révolutionner l’univers de la Haute-Fidélité avec DIVA MEZZA UTOPIA.

Modèle sans fil, actif et connecté, cette enceinte est la plus ambitieuse dans la gamme Diva Utopia de la marque française experte en acoustique. Avec ses technologies de pointe, son design unique et la puissance sonore qu’elle délivre, elle est disponible à 65 000 € (la paire).

L’enceinte colonne bass-reflex Diva Mezza Utopia rejoint Diva Utopia dans la gamme Diva. Plus grande et plus puissante, elle combine la précision d’un système d’excellence complet à la simplicité d’un produit tout-en-un. Ses quatre woofers 8’’ à membrane « W » (20,5 cm ; 4 cm de plus que Diva Utopia), en configuration push-push, offrent des basses profondes, articulées et impactantes. Cette maîtrise du registre grave permet de libérer tout le potentiel du tweeter en Béryllium à profil « M » et du médium à membrane « W » pour une scène sonore encore plus ample et détaillée. Acoustique renforcée, puissance libérée ; se retrouve là tout le savoir-faire de Focal en matière d’ingénierie sonore.

Qui dit modèle actif, dit électronique intégrée. C’est alors Naim qui fait opérer la magie : l’électronique a été entièrement revue. Les 500 watts de puissance disponible par enceinte, avec un double étage d’alimentation, garantissent une parfaite dynamique et maîtrise de la puissance. À l’arrière, le dissipateur thermique, pièce emblématique soulignée par une forme incurvée, se montre des plus efficaces dans sa mission de garantir la fiabilité et durabilité des composants. Diva Mezza Utopia déploie avec aisance ses performances dans des espaces de 100 m² ; elle incarne la « New Hi-Fi » de Focal, une ère où la pureté sonore rencontre la facilité d’usage, une ère où le couple « acoustique-électronique » ne fait qu’un et se positionne comme une référence sans égale.

Pour sa gamme Diva, et notamment les caractéristiques d’une écoute hi-fi sans fil, Focal a innové. Tout d’abord avec l’Ultra Wideband (UWB), une technologie unique dans le monde de l’audio qui permet de transmettre le signal en haute résolution (96kHz/24bits), sans compression, sans latence et sans fil. L’UWB garantie la performance du câble, sans le câble, pour une qualité dépassant celle du CD. Pour aller toujours plus loin, il est possible

de relier les enceintes avec un câble (fourni) et d’atteindre un niveau de qualité digne des studios d’enregistrement (192kHz/24bits). Autre innovation : l’Intelligent Dynamics Clocking (IDC). Elle assure un contrôle de l’horloge des enceintes pour des éléments parfaitement synchronisés et une belle image sonore. Rapidité, fiabilité, précision

qualifient le transfert des données. Enfin, la technologie ADAPT (Adaptative Acoustic Personal Tuning), brevetée Focal, est un algorithme sophistiqué permettant aux enceintes de s’adapter à l’acoustique de la pièce d’écoute et aux préférences de l’auditeur. Via une fonctionnalité sur l’application Focal et Naim, cette technologie intelligente ajuste précisément les réglages pour offrir un son parfaitement calibré et une expérience sur mesure.





Diva Mezza Utopia bénéficie de l’écosystème Focal & Naim avec la Pulse Platform intégrée. Elle combine les protocoles Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast et UPnP pour une connectivité maximale et un accès à Spotify Connect, TIDAL, Qobuz Connect, QQ Music (Chine). Diffusion musicale multiroom, streaming HD, appairage avec des systèmes domotiques (Control4, Crestron, Savant, RTI…), contrôle facile via l’application Focal & Naim, une

télécommande ou des assistants vocaux (Google Assistant, Siri) : tout est pensé pour une expérience fluide, sans compromis, de l’écoute musicale aux films, jeux vidéo et vinyle.

Le corps de Diva Mezza Utopia est fabriqué en polymère haute densité moulé. Le moulage basse pression permet d’obtenir un corps parfaitement exécuté, où la matière est utilisée efficacement, où la conception est optimisée au plus juste pour toujours plus d’efficience. Sur ce corps s’élevant su un pied biseauté à double niveau viennent se poser des joues flottantes et aériennes, l’une des signatures de la gamme Diva Utopia. En feutrine, matériau aussi écoresponsable qu’élégant, les joues sont de couleur ivoire, une nouvelle teinte qui sublime les formes de l’enceinte et illumine les espaces dans lesquels elle

s’installe. À la silhouette profilée et dynamique de l’enceinte s’ajoutent des codes design uniques, tels la double grille rouge et noir du tweeter ou encore le ruban en aluminium brossé qui l’entoure. L’ensemble dessine la fameuse « montre signature », symbole de l’excellence Utopia de Focal.