LG Evo M5, une TV Oled sans fil de pointe

LG annonce le déploiement mondial de son nouveau téléviseur OLED sans fil, le LG OLED evo M5. Conçu pour être installé au mur, sans aucun câble visible, le LG OLED evo M5 offre une véritable expérience de divertissement immersive et la même performance qu’une configuration filaire.



Un modèle qui allie la technologie sans fil avancée de LG1 avec la qualité d’image LG OLED ultime de la série G52 pour réinventer l’expérience TV dans un espace épuré. La série LG OLED evo M5 est déployée dans le monde entier dans les formats d’écran 97, 83, 77 et 65 pouces.



La technologie True Wireless de LG élimine la connexion filaire entre le téléviseur et les appareils externes, grâce au boîtier Zero Connect de LG3, une solution de transmission audio et vidéo sans fil et sans perte de qualité d’image. Restituant les contenus avec une incroyable fluidité et un faible input lag jusqu’en 4K à 144 Hz. Ce M5 offre aux gamers l’expérience sans fil ultra-réactive dont ils ont besoin pour la compétition. Conçus sur la base des précédentes séries OLED evo de LG, les nouveaux téléviseurs OLED M sont les seuls téléviseurs LG sans fil compatibles à la fois avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.



Ils offrent une expérience gaming fluide, y compris pendant les scènes d’action rapides jusqu’en 4K à 144 Hz. Certifié par Intertek pour sa performance gaming (Qualified Gaming Performance), le M5 présente un temps de réponse ultra-rapide inférieur à 0,1 ms5, garantissant ainsi des images fluides, éclatantes et d’une netteté remarquable.



Ce M5 vise ceux qui aspirent à profiter d’une expérience de divertissement d’exception (cinéma et gaming) et à un espace flexible et épuré. Un modèle de téléviseur classique est équipé, à l’arrière de l’écran, de plusieurs ports pour les appareils HDMI courants (consoles gaming, par exemple), ce qui oblige l’utilisateur à s’avancer jusqu’au téléviseur pour allumer ses appareils ou changer les entrées. Sur le M5, en revanche, ces ports se trouvent sur le boîtier Zero Connect, ce qui permet de placer les périphériques à sa portée, sur une étagère à proximité, près du canapé par exemple. Il n’y a donc aucun câble entre l’écran du téléviseur et les appareils de divertissement.



Le M5 est également un excellent choix pour les amateurs de cinéma, car il intègre le Dolby Vision, le Dolby Atmos et le Filmmaker Mode avec compensation de la lumière ambiante, qui garantit une précision cinématographique sans précédent. Doté du processeur α (Alpha) 11 AI de deuxième génération, il affiche une profondeur et un niveau de détail renforcés avec AI Picture Pro, tandis qu’AI Sound Pro diffuse un son immersif 11.1.2. La nouvelle version de la technologie Brightness Booster Ultimate de LG multiplie jusqu’à trois la luminosité de l’écran par rapport aux modèles OLED classiques6. Le M5 a également reçu la vérification « Noir Absolu » et « Couleurs Réalistes » d’UL Solutions, et il est certifié par Intertek pour sa fidélité couleur et son volume de couleur à 100 %. La note « Perfect » que lui a attribuée TÜV Rheinland7 confirme en outre sa capacité à maintenir une netteté optimale, y compris sous un fort éclairage intérieur.