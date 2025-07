La nouvelle Carrera de TAG Heuer réinvente l’esprit de la Seafarer, juste à temps pour l’été

La dernière édition limitée Seafarer de TAG Heuer insuffle un esprit régate vintage et des couleurs estivales audacieuses à son chronographe moderne.

TAG Heuer dévoile une nouvelle version estivale de son emblématique chronographe Carrera, qui respire l’énergie marine. Limitée à seulement 500 exemplaires, cette nouvelle édition allie l’héritage des modèles Seafarer classiques de Heuer à un look frais et coloré, idéal pour l’été.

Au cœur de la Carrera se trouve un boîtier en acier de 42 mm (et non la populaire Glass Box de 39 mm, l’une des meilleures montres du moment), abritant un cadran bleu opalin profond, tout sauf ennuyeux. Des touches turquoise sur le compteur à 3 heures et des aiguilles de chronographe jaune vif lui donnent vie, clin d’œil aux compteurs de marine vintage que Heuer fabriquait pour Abercrombie & Fitch dans les années 1950. Comme ces versions originales, cette Carrera joue avec le chronométrage de style régate – il suffit de regarder les quartiers bleus sur le sous-cadran et ces marqueurs triangulaires distinctifs autour du rebord.

Malgré ses accents nautiques, cette Carrera reste un chronographe profondément inspiré du sport automobile. Elle conserve les lignes épurées, les cornes affûtées et la disposition symétrique qui caractérisent la collection depuis 1963. Mais ici, ces éléments de design traditionnels sont adoucis par des tons estivaux et une élégance décontractée. C’est une montre idéale pour les week-ends… en bateau, de préférence.

À l’intérieur, vous trouverez le calibre manufacture TH20-00 de TAG Heuer : un mouvement chronographe automatique à remontage bidirectionnel, doté d’une réserve de marche de 80 heures et d’une masse oscillante en forme de bouclier, le tout visible à travers le fond saphir. Ce dernier porte également la gravure « ÉDITION LIMITÉE » ainsi que le numéro individuel sur 500.

Le cadran lui-même est une véritable prouesse de contrastes subtils. Index et aiguilles rhodiés (recouverts de Super-LumiNova pour une lisibilité optimale en basse lumière) côtoient des compteurs argentés et un guichet de date de couleur assortie à 6 heures. L’aiguille centrale des secondes laquée jaune se détache sur le fond bleu frais, apportant une touche estivale sans surcharger le design.

Un bracelet en cuir de veau bleu perforé, avec surpiqûres bleu clair et une boucle déployante robuste, complète l’ensemble. Étanche jusqu’à 100 m, la montre est livrée avec un écrin de voyage assorti et un coffret de présentation spécial reflétant ses couleurs vives.

La nouvelle édition limitée Carrera Chronographe est disponible uniquement en ligne pour 7350 €