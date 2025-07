Le nouveau Yaber T1 Pro pourrait bien être votre prochain projecteur à petit budget

Le Yaber T1 Pro est un projecteur portable à moins de 200 €, incroyablement facile à emporter et équipé d’applications de streaming.

On a essayé quelques projecteurs portables à petit budget, et la plupart sont de simples lampes de bureau ou sont très difficiles à installer. Mais le nouveau Yaber T1 Pro promet d’être différent. La simplicité est le maître mot, et il pourrait bien être votre prochain projecteur à petit budget.

Le T1 Pro a la forme d’un cylindre, ne pèse que 1,25 kg et est livré avec une sangle en nylon orange militaire plutôt élégante. Et ce n’est pas que pour le look. Cette sangle, associée à des poignées en silicone, permet de le suspendre très facilement à une étagère instable ou de l’incliner vers le plafond pour une séance de streaming nocturne. Vous pourrez également le transporter facilement si vous l’emportez avec vous.

La projection au plafond est un jeu d’enfant grâce à son support gimbal intégré, rotatif à 180 degrés. Pas besoin de trépied ni de supports de montage. Pointez, cliquez et laissez le T1 Pro s’occuper du reste grâce à sa mise au point automatique, sa correction trapézoïdale, son alignement de l’écran et même son évitement d’obstacles.

Un haut-parleur de 8 W est intégré dans une chambre acoustique de 75 cm³, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de brancher un haut-parleur Bluetooth séparé pour commencer à regarder. Un haut-parleur Bluetooth offrira probablement un meilleur son, mais ce n’est pas indispensable si vous souhaitez simplement commencer à regarder. La technologie TurboSonic de Yaber devrait vous permettre de profiter de basses puissantes sans compromettre la qualité sonore globale.

La configuration streaming du T1 Pro simplifie grandement les choses. Il est livré avec Netflix, YouTube et Prime Video, vous n’avez donc pas besoin d’installer d’application. De plus, si vous recherchez un éclairage d’ambiance pour accompagner vos marathons de films, il est également équipé de ce système. Vous pouvez choisir entre les réglages chaud, froid ou veilleuse selon votre humeur.

Le Yaber T1 Pro est disponible dès maintenant au prix de 180 €, et vous pouvez le commander directement auprès de Yaber. Une version plus grande sera bientôt disponible dans le monde entier via Amazon et d’autres revendeurs.