La Marshall Middleton offre désormais un son meilleur et une autonomie prolongée

L’enceinte Marshall Middleton deuxième génération est encore meilleure que la première, avec jusqu’à 30 heures d’autonomie et un son à 360 degrés.

Reines incontestées du son rock’n’roll, les enceintes Marshall comptent parmi les meilleures enceintes portables pour les passionnés de musique. La Middleton est l’une des meilleures du marché, et sa taille compacte la rend idéale pour vos déplacements.

Grâce à ce modèle de deuxième génération, l’enceinte offre un son encore meilleur et une autonomie prolongée. L’enceinte Marshall Middleton II est plus puissante, plus robuste et offre désormais plus de 30 heures d’autonomie. Cette enceinte offre un son à 360 degrés authentique, que Marshall appelle « True Stereophonic ». Conçue pour que vous puissiez profiter d’un son aussi bon, où que vous soyez. Les basses deviennent plus profondes, les aigus plus clairs et le son reste cohérent même lorsque vous poussez le volume, ce qui, avouons-le, se produira.

Visuellement, la Middleton II conserve son look inspiré des amplis, mais avec quelques améliorations. Le nouveau bouton de commande est désormais multidirectionnel : vous pouvez donc lancer la lecture, mettre en pause, changer de piste, répondre aux appels ou régler le volume d’une simple pression. De plus, cette enceinte est conçue comme un tank. Certifiée IP67, elle résiste à la poussière et à l’eau. Elle résistera à vos soirées piscine, aux terrains boueux et à tout ce que vous lui ferez subir.

Marshall a également ajouté un micro intégré pour les appels mains libres, même si la réduction du bruit n’est pas encore clairement définie. Cette enceinte peut même servir de batterie externe, l’une de mes fonctionnalités préférées. La Middleton II prend même en charge la technologie LE Audio, qui améliore l’efficacité et le son du Bluetooth. En résumé, votre batterie dure plus longtemps et votre musique est plus nette.

La Marshall Middleton II est disponible à la commande directement auprès de Marshall dès maintenant. Vous pourrez également l’acheter auprès de revendeurs tiers comme Amazon à partir du 15 juillet. Son prix est fixé à 299 €.