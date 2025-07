Le Nothing Phone 3 est disponible en pré-commande – voici où l’acheter

Le Phone (3) et le Headphone (1), les derniers produits de la société technologique londonienne Nothing, sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui sur nothing.tech, à partir de 849 € pour le Phone (3) et à 299 € pour le Headphone (1). Les précommandes seront ouvertes du 4 au 15 juillet.

Du 4 au 14 juillet, les clients pourront précommander le Phone (3) avec une offre spéciale de lancement, la version 16Go+512Go au prix de la version 12Go+256Go soit 100€ d’économie ou le casque Headphone (1). Ces produits seront disponibles sur nothing.tech et chez les différents partenaires Boulanger, Fnac, Darty, LDLC, Bouygues Télécom, Son-Vidéo.com et Amazon.

L’ouverture officielle des ventes de ces 2 produits sera effective à partir du 15 juillet. Une vente exclusive et en avant-première, aura lieu le 10 juillet à partir de 18h, chez Legacy Concept Store à Paris. Des clients précédemment sélectionnés par tirage au sort pourront acheter le Pack First Edition composé du Phone (3) 16Go+512Go, du Headphone (1) ainsi que de cadeaux exclusifs, pour seulement 849 €.

Pour les autres clients, le Phone (3) et le Headphone (1) seront également disponibles à l’achat séparément, en quantité limitée sur la base du premier arrivé, premier servi.



Une liste complète des spécifications et des caractéristiques est disponible sur nothing.tech.