Bang & Olufsen lance la 3e génération de la Beosound A1

Bang & Olufsen annonce la troisième génération de sa Beosound A1, une version repensée de son enceinte Bluetooth portable primée, qui associe des performances accrues à un design circulaire et à un son de qualité supérieure.

Créée en collaboration avec la célèbre designer danoise Cecilie Manz, l’A1 3ème génération allie beauté minimaliste et acoustique avancée, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de son portable. « La Beosound A1 3ème génération représente tout ce que nous défendons chez Bang & Olufsen : un son magnifique, un design durable et un engagement à faire les choses mieux. C’est une enceinte qui non seulement améliore l’écoute quotidienne, mais qui reflète également notre vision de créer des produits plus réfléchis et plus durables. Nous sommes fiers de proposer un produit qui allie intégrité esthétique et innovation significative », déclare Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen.

La Beosound A1 est plus qu’une enceinte – c’est un objet sculptural, fabriqué à partir d’aluminium sablé avec 2’173 trous fraisés avec précision et un cordon en cuir souple et imperméable. L’enceinte est disponible dans le coloris classique Natural Aluminium de Bang & Olufsen, ainsi que dans deux nouvelles finitions : Honey Tone et Eucalyptus Green, inspirées de la nature.





Le verrou en aluminium du cordon redessiné par Cecilie Manz renforce l’expression minimaliste tout en améliorant sa robustesse. Répondant à la norme IP67, elle est totalement étanche à la poussière et à l’eau, prête à affronter la vie en déplacement.

L’A1 3ème génération est dotée du plus grand woofer de sa catégorie, offrant des basses plus profondes avec un SPL de 64dB, soit 2dB de plus que sa prédécesseuse. Il en résulte un son riche, qui remplit la pièce, dans un format compact et facile à emporter. L’autonomie de la batterie atteint désormais 24 heures, ce qui garantit des performances durables où que vous soyez. Avec le couplage stéréo sur les modèles de 2ème et 3ème génération, les paysages sonores immersifs sont toujours à portée de main.



L’enceinte Bluetooth 5.1 intègre des fonctionnalités existantes telles qu’un réseau de trois microphones pour une excellente qualité d’appel, de sorte que l’A1 peut être utilisée comme haut-parleur. Avec Bluetooth, Microsoft Swift Pair et Google Fast Pair, l’A1 se connecte instantanément et de manière continue, pour que votre bande-son reste fluide et ininterrompue.

Construite avec une architecture modulaire et conçue pour une durée de vie de 10 ans au cours de son premier cycle de vie utile, l’A1 3ème génération applique les principes de la conception circulaire. Cette enceinte Bluetooth modulaire est la première au monde à être certifiée Cradle to Cradle® (niveau Bronze). Cette certification ambitieuse vise à soutenir une approche de la conception des produits axée sur l’entretien, la mise à niveau et la réparation.





Une batterie remplaçable par des professionnels dans les magasins Bang & Olufsen et une garantie allant jusqu’à 5 ans avec Beocare témoignent de l’engagement de Bang & Olufsen en faveur d’une conception circulaire et d’une valeur durable.



La Beosound A1 3ème génération (349 €) est disponible le 6 mai 2025 dans les boutiques Bang & Olufsen et sur www.bang-olufsen.com.