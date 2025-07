Lexar ES5, le nouveau SSD portable magnétique taillé pour les nomades

Lexar dévoile le Lexar ES5 Magnetic Portable SSD, une innovation pensée pour les créateurs de contenu mobiles, vidéastes et photographes exigeant des performances de stockage élevées en déplacement.

Ce SSD se fixe aisément à un MacBook grâce à la plaque magnétique intégrée et offre une large compatibilité avec de nombreux appareils : ordinateurs portables, smartphones, tablettes, caméras et consoles de jeu. Un compagnon idéal pour toute configuration numérique.

Le Lexar ES5 Magnetic Portable SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 2000 Mo/s, pour des transferts rapides et un flux de travail fluide. Grâce à sa compatibilité MagSafe intégrée, il se fixe facilement aux iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16 Pro/Max et Samsung S25. Il prend en charge l’enregistrement en Apple ProRes (4K 60/120 i/s) et en Samsung Pro Video (8K 30 i/s), permettant aux créateurs de contourner les limites de stockage interne pour enregistrer directement en haute qualité sur le SSD.

De plus, l’application Lexar, compatible avec tous les SSD portables de la marque et fonctionnant sous iOS et Android, facilite l’extension du stockage du téléphone via des sauvegardes automatiques de photos et vidéos. Avec une certification IP65, le disque est résistant à la poussière et à l’eau, et il est conçu pour résister à des chutes de jusqu’à 3 mètres³. Son design en silicone robuste intègre un module permettant de ranger le câble, qui peut également servir de lanière.

Le Lexar ES5 Magnetic Portable SSD est proposé à 149,99 € en 1 To et 219,99 € en 2 To.