 Une JBL Flip 7 édition spéciale Tomorrowland

À l’occasion du festival, JBL et Tomorrowland dévoilent une édition spéciale de l’iconique enceinte JBL Flip 7.



Emporter l’esprit du festival partout avec soi, c’est désormais possible. JBL dévoile la JBL Flip 7 édition spéciale Tomorrowland (149,99 €) : un design audacieux à la hauteur de la puissance sonore signée JBL. Habillée de noir et d’or, cette enceinte arbore à chaque extrémité le célèbre papillon de Tomorrowland – pour revivre l’intensité des meilleurs moments du festival, bien au-delà de Boom. JBL et Tomorrowland vibrent au même rythme : une passion commune pour la musique, la liberté et les souvenirs inoubliables. Avec ses 14 heures d’autonomie, la technologie AI SoundBoost et la compatibilité Auracast, cette enceinte portable étanche et résistante à la poussière diffuse un son de festival à emporter partout. Un design inspiré de l’univers féérique de Tomorrowland qui prolonge l’énergie estivale, en toute saison.



La JBL Flip 7 Tomorrowland résiste aux chocs sans perdre une note, résiste à l’eau, leader du secteur en termes d’étanchéité, de résistance à la poussière (IP68) et aux chutes. De plus, avec le nouveau Playtime Boost, profitez jusqu’à 16 heures d’autonomie. Ne serait-il pas extraordinaire de diffuser encore plus loin le son électrisant de JBL ? C’est désormais possible. Grâce à la connectivité Auracast, connectez-vous facilement à d’autres enceintes JBL pour amplifier l’ambiance, que vous soyez en festival avec vos amis, ou que vous transformiez votre fête dans votre jardin en véritable fête de quartier. Enfin, la nouvelle technologie exclusive, AI Sound Boost permet d’écouter votre musique en temps réel pour offrir des performances acoustiques maximales avec moins de distorsion.

Pour la cinquième année consécutive, JBL sera présent à Tomorrowland, à Boom en Belgique, du 18 au 20 juillet puis du 25 au 27 juillet, avec sa scène House of Fortune by JBL. Un lieu unique où l’imaginaire et la musique se rencontrent, et où les artistes de la JBL & Martin Garrix Music Academy monteront sur scène.