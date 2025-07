Nothing lance un Headphone (1) taillé pour être vu et entendu

Nothing a annoncé aujourd’hui le lancement de Headphone (1), son premier modèle dans la catégorie des écouteurs circum-auriculaires.

Conçu acoustiquement en collaboration avec le légendaire innovateur audio KEF, le Headphone (1) offre une expérience d’écoute immersive avec un son de précision, des commandes physiques intuitives et le langage design distinctif de Nothing, ancré dans l’ouverture d’esprit et la transparence.



Conçu pour les audiophiles et les auditeurs de tous les jours, le Headphone (1) introduit une nouvelle référence audacieuse dans le domaine des casques circum-auriculaires. Remarquable par sa forme et sa fonction, il est conçu pour ceux qui considèrent le son comme une extension de leur style personnel. « Avec le casque Headphone (1), nous avons cherché à créer quelque chose qui ne se contente pas d’une bonne qualité sonore, mais qui est différent dès qu’on le prend en main », déclare Adam Bates, Head of design chez Nothing. “Des commandes à la construction transparente, chaque détail est intentionnel. C’est un produit qui a un aspect différent, qui fonctionne différemment et qui invite les gens à se connecter au son d’une manière plus expressive.”



Doté d’éléments transparents emblématiques et de matériaux haut de gamme tels que l’aluminium formé, des composants CNC de précision et de la mousse à mémoire de forme PU, le Headphone (1) est conçu pour le confort et l’impact visuel. La coque d’oreille légère combine l’aluminium et des plastiques durables pour offrir de la résistance, tandis que le bras télescopique permet un réglage en douceur. Résistants à l’huile, les coussinets se moulent naturellement à la tête de l’utilisateur, réduisant la pression sur les oreilles et offrant confort, pour un port tout au long de la journée sur une large gamme de formes de tête.





Conçu pour rester dans les mémoires, sa silhouette soigneusement étudiée reflète la précision acoustique qu’il renferme – où chaque courbe, chaque coupe et chaque cavité sont conçues pour unifier la forme et la fonction.



Le Headphone (1) s’éloigne délibérément des commandes tactiles, optant plutôt pour des commandes physiques intégrées au design. Le Roller, le Paddle et le Bouton offrent un moyen plus précis et plus fiable de régler le volume, de naviguer dans les médias et de changer de mode ANC – sans les frictions souvent associées aux interfaces tactiles. En intégrant ces commandes directement dans le casque, le Headphone (1) donne la priorité à l’ergonomie et à la réactivité, offrant ainsi une expérience d’écoute plus intuitive et plus satisfaisante.





Le Headphone (1) est le premier produit issu du partenariat entre Nothing et KEF – un pionnier de l’audio avec plus de 60 ans d’expertise dans le domaine du son haute-fidélité. S’appuyant sur l’ingénierie acoustique avancée de KEF et sur des outils de réglage exclusifs, le haut-parleur de 40 mm construit sur mesure offre un son riche et naturel avec des basses profondes, des médiums détaillés et des aigus nets dans tous les modes, y compris le Mode ANC, le Mode Transparence et l’Audio Spatial.



Grâce à la spatialisation sur l’appareil et au suivi de tête intégré, le Headphone (1) transforme n’importe quelle source stéréo en une scène sonore à 360° qui s’adapte en temps réel aux mouvements de l’auditeur. Avec la prise en charge du Hi-Res Audio, du LDAC, de la lecture sans perte USB-C et d’une prise jack 3,5 mm, le Headphone (1) offre un son exceptionnel, avec ou sans fil. Un système d’amortissement de précision et une suspension à haute linéarité minimisent encore la distorsion pour que chaque piste sonne exactement comme l’artiste l’a voulu.





Doté de deux microphones qui anticipent et réagissent, l’ANC en temps réel du Headphone (1) s’adapte dynamiquement aux environnements changeants, tandis que le mode Transparence permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement. Un système ENC à 4 microphones, le meilleur de sa catégorie, alimenté par l’IA et formé sur plus de 28 millions de scénarios de bruit, garantit une capture vocale claire pour les appels, même dans les environnements les plus animés.



Le Headphone (1) offre jusqu’à 35 heures d’écoute, et une charge rapide de 5 minutes

offre 2h15 de lecture, le tout avec l’ANC activé. Avec le Bluetooth 5.3, la connexion à deux appareils, la prise en charge Fast Pair et les performances à faible latence, le passage d’un appareil à l’autre se fait rapidement et de façon harmonieuse.

Au centre de l’expérience se trouve le Bouton, une commande personnalisable dans l’application Nothing X. D’une simple pression, les utilisateurs peuvent activer Channel Hop : une fonction de commutation rapide qui permet de passer d’une application audio récente à une fonction favorite sans avoir à fouiller dans les menus ou à changer d’écran. Cette fonction est conçue pour la rapidité et la commodité – parfaite pour naviguer entre la musique, les podcasts et les notes vocales pendant les trajets, le travail ou la pratique sportive.



Le Bouton peut également être configuré pour déclencher des commandes vocales, lancer News Reporter ou ouvrir Essential Space – une seconde mémoire conçue pour capturer des notes vocales, des rappels, et des pensées fugaces. Exclusif aux appareils Nothing, Essential Space aide les utilisateurs à sauvegarder les idées au fur et à mesure qu’elles se présentent, sans se déconcentrer.



Pour un contrôle plus approfondi, un égaliseur avancé à 8 bandes dans l’application permet aux utilisateurs d’affiner leur profil sonore – au-delà des basses et des aigus – en fonction de leurs préférences.







Le Headphone (1) sera disponible en noir et en blanc au prix de 299 €. Les précommandes débuteront le 4 juillet 2025 sur nothing.tech et chez certains partenaires, et les ventes officielles débuteront le 15 juillet 2025.