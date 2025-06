La Polo Watch de Ralph Lauren, la montre classe de l’été

Lancée en septembre dernier, chaque montre de la nouvelle génération de la collection de montres Polo incarne l’essence du sport avec des graphismes audacieux et colorés qui reflètent l’énergie puissante d’un style de vie sportif.

Que ce soit sur le court de tennis, le parcours de golf ou dans les rues animées de la ville, ces montres sont conçues pour accompagner ceux qui embrassent à la fois l’aventure et la sophistication.

Le cadran présente une base bleu mat azur et laquée noire ornée d’index blancs en Super- LumiNova, garantissant une lisibilité optimale dans toutes les conditions d’éclairage. Complétant le cadran, une lunette rotative en aluminium ajoute une touche contemporaine au design classique tout en offrant une utilité supplémentaire pour les activités de plein air et sportives.

La Polo Watch est animée par un mouvement automatique avec une réserve de marche de 38 heures. Le fond de boîtier fermé améliore non seulement la durabilité des montres, mais assure également leur résistance à l’eau, les rendant adaptées à divers environnements et occasions.À l’image du monde rapide du sport, la nouvelle Collection de Montres Polo utilise des matériaux haute performance mêlant acier, aluminium et caoutchouc, garantissant la durabilité et la précision des montres Polo Ralph Lauren.

La collection de montres Polo, au prix de 1 690€, est disponible dans certains magasins Ralph Lauren à travers le monde et en ligne sur RalphLauren.com.