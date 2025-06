La dernière Grande Complication de Vacheron Constantin est composée de près de 700 pièces

La Les Cabinotiers Temporis Duo Grande Complication Openface de Vacheron Constantin est une pièce unique, composée de 696 composants.

Il y a des montres compliquées, et puis il y a celle-ci. Vacheron Constantin vient de sortir la Les Cabinotiers Temporis Duo Grande Complication Openface, une montre-bracelet unique, composée de 696 composants, pour le moins extravagants.

Une véritable prouesse horlogère, alliant une complexité extrême à une touche de style teintée de vert. Ce pourrait être l’une des plus belles montres de tous les temps. Et on ne peut pas la quitter des yeux. Pourquoi ? Parce que le boîtier en or rose et le bracelet vert luxuriant attirent peut-être le regard au premier abord, mais c’est le cadran saphir transparent, qui dévoile presque tout ce qui se trouve en dessous, qui la retient.

Il ne s’agit pas seulement de la mise en scène du temps qui masse ; c’est une démonstration de la puissance mécanique de la Maison. À l’intérieur se trouve le calibre 2757 S, qui intègre une répétition minutes, un chronographe à rattrapante et un tourbillon à spiral sphérique – trois des complications horlogères les plus complexes.

Nous avons vu beaucoup de garde-temps compliqués au fil des ans, mais celui-ci semble d’un tout autre niveau. Rien que d’imaginer le chronographe monopoussoir en action – avec ses deux aiguilles des secondes en aluminium – suffit à rendre n’importe quel passionné d’horlogerie étourdi. Le mécanisme de répétition, avec son astucieux régulateur centripète, promet des sonneries claires et musicales plutôt que des claquements sourds. Et ce tourbillon à croix de Malte est une véritable prouesse en matière de design horloger.

Vacheron Constantin a déployé toutes les ruses possibles pour ce mouvement. Des matériaux légers comme le titane et le silicium garantissent son efficacité. Ce design ouvert n’est pas seulement esthétique : il laisse apparaître tous les polissages, anglages et brossages. Même le dessous est un régal, avec ses ponts noirs finis à la main et son système de gong suspendu par une masselotte gravé des initiales du fondateur Jean-Marc Vacheron.

Malgré toutes ces prouesses techniques, elle est étonnamment facile à porter sur le papier. Le mouvement ne mesure que 10,4 mm d’épaisseur – une finesse impressionnante compte tenu de sa fonction – et, associé à son bracelet vert et à son boîtier en or rose de 45 mm, il devrait être parfaitement équilibré au poignet.

Bien sûr, personne ne lira ces lignes. Mais là n’est pas la question. Cette Les Cabinotiers Temporis Duo Grande Complication Openface n’est pas seulement une montre ; c’est une déclaration. Elle prouve qu’après 270 ans, Vacheron Constantin peut encore repousser les limites – non pas en réinventant la roue, mais en la construisant avec près de 700 composants parfaitement finis.