Duracell Plus : encore plus d’énergie avec Actifs Power Boost

Jusqu’ici réservée à une gamme premium, la technologie la plus avancée jamais développée par Duracell, Actifs Power Boost s’intègre à l’ensemble de la gamme de piles Duracell Plus.

Après plus de 10 ans de recherche, cette innovation propriétaire devient enfin accessible à tous. Actifs Power Boost, c’est une formule repensée au cœur même de la pile alcaline. C’est l’expertise scientifique, la fiabilité industrielle et la capacité d’innovation d’une marque qui refuse la stagnation. Et c’est surtout une réponse concrète à des usages de plus en plus exigeants : plus puissants, plus mobiles, plus connectés.

En juin 2021, Duracell introduisait une pile aux performances inédites dans sa gamme premium sous le nom d’Optimum. Elle s’appuyait sur une innovation disruptive et révolutionnaire offrant plus de puissance ou plus de longévité, selon l’appareil utilisé.

Quatre ans plus tard, cette innovation redéfinit les standards de la marque en devenant une plateforme technologique propriétaire de référence : les Actifs Power Boost. Son intégration à la gamme classique de piles Duracell transforme radicalement l’offre : la performance de pointe devient un standard. “Avec Actifs Power Boost, nous franchissons un cap. Ce n’est plus une option haut de gamme. C’est la nouvelle génération de piles alcalines Duracell qui intègre de la haute-technologie et permet à l’ensemble des consommateurs de ne plus avoir à choisir entre piles stan- dards et capacité haute-performance”, explique Frank Stam, Directeur général France & Benelux Duracell.