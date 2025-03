Fashion Week : Des Ray-Ban Meta en édition limitée avec Coperni

Meta et EssilorLuxottica ont profité de la Fashion week de Paris pour présenter l’édition limitée Ray-Ban Meta x Coperni. Elle fusionne le design iconique de Ray-Ban, la technologie de pointe de Meta, et l’esthétique futuriste de Coperni pour offrir une nouvelle version de l’emblématique Wayfarer.

Fondée en 2013 par Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, Coperni est une marque parisienne de prêt-à-porter et d’accessoires aux designs exploratifs et pragmatiques. Aujourd’hui, les lunettes Ray-Ban Meta ont donné naissance à une version exclusive alliant sophistication et modernité. Dévoilées le 9 mars lors du défilé Automne-Hiver 2025 de Coperni centré sur la « Digital Community », les Ray-Ban Meta x Coperni édition limitée s’imposent comme l’accessoire phare de cette saison.

Le défilé Automne-Hiver 2025 de Coperni s’est inspiré du thème de la « Digital Community », une valeur également chère à Meta, et a été accompagné d’une LAN party de 200 personnes. Les mannequins Amelia Gray, Rejoice Chuol, Issa Lish, et Hanna Leszek.ont porté les Ray-Ban Meta x Coperni édition limitée pendant le show pour capturer des images sans les mains, mettant en avant les capacités de prise de vue des lunettes. « Nous utilisons l’innovation comme source d’inspiration », déclarent Arnaud et Sebastian de Coperni. « Nous sommes ravis de lancer cette collaboration avec Ray-Ban Meta sur le défilé Coperni ce soir. »

Les Ray-Ban Meta x Coperni édition limitée reprennent la forme iconique des Wayfarer de Ray-Ban, avec une monture noire transparente et des verres miroir gris, sur lesquels sont gravés les logos des deux marques. Ce modèle offre un look audacieux et élégant. À l’intérieur des branches se trouve un numéro de l’édition limitée exclusive, et l’extrémité des branches est ornée d’une plaque au logo Coperni. Enfin, ces lunettes sont accompagnées d’un étui de chargement noir, subtilement embossé du logo Coperni à l’arrière.

Ce modèle à la pointe de la technologie intègre des capacités d’intelligence artificielle, une caméra, un système audio et un assistant vocal, permettant ainsi de capturer des moments, rester connecté et accéder à des informations en mouvement. Ces Ray-Ban Meta x Coperni édition limitée sont disponibles en seulement 3600 exemplaires à partir du lundi 10 mars, au prix de 505 €.