On a testé… Le Kindle Colorsoft d’Amazon

La couleur arrive sur le Kindle, mais les autres changements sont minimes.

La gamme Kindle d’Amazon domine le marché des liseuses depuis des années, mais Kobo, qui occupe la deuxième place, semble être celui qui mène l’innovation. Il a été le premier à proposer une liseuse à encre électronique couleur, et maintenant Amazon tente de rattraper son retard avec le Kindle Colorsoft.

Le plus grand changement est évidemment l’écran couleur, mais l’appareil semble très familier au-delà de cela. Peut-être presque trop familier compte tenu du prix demandé de 299 €. Après avoir tourné ses pages virtuelles depuis quelques semaines maintenant, nous ne sommes pas convaincus qu’il soit à la hauteur dans un monde où les rivaux – et les tablettes – existent.

Le Kindle Colorsoft a presque exactement la même apparence, la même sensation et le même poids que le Kindle Paperwhite 2024, ce qui est soit un réconfort, soit une déception, selon l’importance que vous accordez à l’innovation en matière de conception. Avec une épaisseur de 7,8 mm et un poids de 219 g, il est extrêmement portable et facile à tenir pour de longues séances de lecture. La répartition du poids est parfaite, vous n’avez donc pas l’impression d’équilibrer une tablette encombrante ou de trimballer une brique. C’est clairement un appareil conçu pour lire, pas pour faire défiler Instagram.

Si vous avez déjà tenu un Kindle, celui-ci vous semble immédiatement familier. Et c’est là une partie du problème : ce Colorsoft n’a pas l’air plus haut de gamme que le Paperwhite Signature Edition, moins cher. L’absence du design métallique plus chic et des boutons physiques de l’Oasis pique un peu – d’autant plus que le prix du Colorsoft est plus élevé que celui du flagship aujourd’hui disparu. Bien sûr, vous payez pour l’écran couleur, mais on ne peut s’empêcher de penser que le boîtier est quelque peu décevant.

Cela dit, Amazon a ajouté une touche subtile pour différencier le Colorsoft. Le logo Amazon au dos a un éclat irisé, qui capte la lumière et scintille magnifiquement. C’est un petit détail mais qui ajoute une touche de distinction. Le reste de l’appareil, cependant, joue la carte de la sécurité, avec son corps noir mat et ses bordures minimales. En parlant de bordures, elles sont suffisamment fines pour maximiser l’écran de 7 pouces mais suffisamment épaisses pour offrir une prise en main confortable sans contact accidentel.

Vous trouverez un port USB-C et un bouton d’alimentation sur le bord inférieur. Bien qu’il s’agisse d’un endroit pratique pour charger et qu’il garantisse un look épuré, cela signifie que poser l’appareil sur vos genoux ou sur une table peut entraîner une pression accidentelle, éteignant l’écran au milieu de la page. Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est une petite particularité de conception qui mérite d’être mentionnée.

La recharge sans fil fait son retour, Amazon proposant un support de charge en option qui s’adapte parfaitement à l’appareil.

Un affichage brillant

La grande nouveauté ici est, bien sûr, l’ajout de la couleur. Amazon a pris son temps pour y arriver, mais les résultats sont plutôt bons à première vue, d’autant plus que l’on a déjà utilisé de nombreuses liseuses classiques, mais jamais de liseuse couleur. L’écran n’est pas aussi vibrant que celui d’un iPad ou d’un smartphone, mais il change certainement la donne pour certains types de contenu.

Les couleurs sont douces et atténuées plutôt que vives et percutantes, ce qui permet de garder une esthétique plus proche des supports imprimés traditionnels comme les magazines. Pensez à des tons atténués qui se fondent dans la page plutôt que de vous sauter aux yeux. Mais si vous le comparez aux bandes dessinées traditionnelles, vous aurez l’impression que les couleurs manquent.

La couleur est une couche d’affichage entièrement séparée (pour être plus geek, un fond de panier en oxyde et des LED au nitrure brillaient à travers un filtre spécial), tandis que l’écran e-ink sous-jacent correspond à la taille plus grande de 7 pouces vue dans le nouveau Paperwhite. Les bordures ont un peu rétréci pour lui laisser de la place, mais elles sont encore suffisamment larges pour tenir confortablement l’appareil.

Regardez attentivement et vous remarquerez la couche d’encre électronique séparée ; l’écran est un peu plus sombre que celui d’un Kindle plus ancien. Cela n’aura probablement pas d’impact sur votre lecture, mais gardez à l’esprit que d’autres Kindles offrent un meilleur affichage en noir et blanc.

Cela se remarque encore plus lorsque vous comparez l’appareil à une tablette. Prenez l’iPad Mini (A17 Pro), de taille similaire, par exemple. Les couleurs sur la tablette sont infiniment meilleures et plus lumineuses. Même le texte en noir et blanc devient plus lumineux. Si vous achetez un appareil de lecture dans le but de profiter des couleurs, l’iPad mini est un meilleur choix.

La résolution de l’écran varie en fonction de ce que vous regardez. Le texte en noir et blanc reste d’une netteté remarquable à 300 ppp, tandis que les images en couleur tombent à 150 ppp. Cela se remarque lorsque vous essayez les images de près, mais dans la plupart des cas d’utilisation, ce n’est pas un gros problème. À l’exception des bandes dessinées, bien sûr. Essayez de lire le texte dans les cases des bandes dessinées, et vous aurez du mal si vous zoomez. Encore une victoire pour l’iPad.

Les cartes, les guides de voyage et les romans graphiques sont sans aucun doute plus agréables en couleur, bien que les comparaisons côte à côte avec un iPad Mini mettent en évidence les détails plus doux du Colorsoft. Pour la lecture pure, la netteté de l’écran est toutefois plus que suffisante.

L’éclairage a toujours été un point fort des appareils Kindle (en optant pour un éclairage latéral plutôt que rétroéclairé), et le Colorsoft ne déçoit pas. Il utilise une combinaison de LED chaudes et froides, qui peuvent être ajustées en fonction de votre environnement. Que vous lisiez en plein soleil ou dans une chambre faiblement éclairée, l’écran conserve son éclairage uniforme. Amazon a veillé à ce que les couches de couleur et de niveaux de gris soient éclairées de manière uniforme, afin que vous n’obteniez pas d’incohérences étranges lorsque vous consultez des pages en couleur.

Le zoom et le déplacement sont étonnamment fluides pour un écran e-ink, une technologie qui n’est pas vraiment connue pour sa vitesse. Le zoom par pincement, souvent un problème sur les appareils plus anciens, fonctionne parfaitement ici. Il y a une pause momentanée pendant que les images en couleur s’alignent à pleine résolution, mais ce n’est rien de dérangeant. Cela dit, le taux de rafraîchissement lorsque vous parcourez des pages très colorées est légèrement plus lent que les pages 25 % plus rapides du dernier Paperwhite, et certainement plus lent que celui d’une tablette. Mais ce n’est pas un problème, sauf si vous feuilletez des romans graphiques à la vitesse de l’éclair.

Fonctionnalités : maintenant en couleur

Le Kindle Colorsoft partage la plupart de ses fonctionnalités avec le Paperwhite. Cela signifie une charge sans fil, 32 Go de stockage et une autonomie officielle de la batterie de huit semaines basée sur une lecture tranquille de 30 minutes par jour à une luminosité modérée (nous y reviendrons plus tard). Bien que le stockage puisse sembler excessif pour les romans textuels, il devient essentiel lorsque vous commencez à télécharger du contenu riche en couleurs comme des romans graphiques et des guides de voyage.

Le véritable attrait de la couleur réside dans son contenu. Les romans graphiques sont bien plus beaux que sur les précédents Kindles, avec des illustrations audacieuses et des couvertures vibrantes qui rendent enfin justice au support. Les livres de voyage semblent désormais plus utiles, car les cartes et les images sont colorées, ce qui facilite la navigation dans votre prochaine aventure. Même les livres pour enfants bénéficient de la dimension supplémentaire de la couleur. Mais on ne peut s’empêcher de penser à quel point tout cela serait plus joli sur un iPad Mini.

Cependant, l’écosystème présente quelques lacunes flagrantes. Vous ne pouvez pas accéder directement aux principales plateformes de bandes dessinées comme Marvel Unlimited ou DC Universe Infinite, ce qui constitue une énorme opportunité manquée. Au lieu de cela, vous êtes coincé avec Comixology d’Amazon, qui propose une sélection limitée via son abonnement Unlimited. Pour les fans inconditionnels de bandes dessinées, cette limitation donne l’impression que Colorsoft est une demi-étape plutôt qu’une solution complète.

Si vous êtes un adepte du Kindle Store, vous apprécierez les couvertures de livres colorées, qui donnent à la vitrine une sensation de fraîcheur et de modernité. Pour ceux qui aiment surligner du texte, l’ajout de couleur rend les annotations plus attrayantes visuellement. Cependant, il vaut la peine de se demander : combien de livres parmi ceux que vous avez lus au cours de l’année écoulée avaient réellement besoin de couleur ? Si la réponse est « pas beaucoup », la fonctionnalité peut sembler plus un luxe qu’une nécessité.

Interface : presque identique

Si vous avez déjà utilisé un Kindle, le logiciel du Colorsoft vous donnera l’impression de rentrer à la maison. C’est à la fois un compliment et une critique. D’un côté, il est intuitif et fiable. D’un autre côté, l’application semble stagnante. L’interface, les menus et les commandes sont presque identiques à ce que les utilisateurs de Kindle utilisent depuis des années. Il y a de nombreux domaines dans lesquels Amazon pourrait, selon moi, peaufiner les choses pour qu’il nécessite moins d’appuis sur les boutons.

Le seul ajout notable est la possibilité de basculer entre les modes de couleurs « vifs » et « standard » dans les paramètres. Au-delà de cela, tout se passe comme d’habitude. La boutique Kindle, bien qu’améliorée visuellement par des couvertures de livres en couleur, fonctionne toujours de la même manière. Le navigateur Web reste douloureusement basique et peine à gérer tout ce qui dépasse les pages Web les plus simples.

Pour les amateurs de bibliothèque, le chargement latéral de contenu ou l’utilisation d’applications comme Libby nécessite toujours un peu d’effort manuel. Et pour les fans de bandes dessinées, le manque d’intégration directe avec les principales plateformes signifie que vous êtes limité à ce qu’Amazon propose. Si vous n’êtes pas déjà investi dans l’écosystème d’Amazon, le logiciel Colorsoft ne fera pas grand-chose pour vous convaincre.

Performances et batterie

Les écrans à encre électronique ont traditionnellement été synonymes de taux de rafraîchissement lents et d’images fantômes, mais le Kindle Colorsoft va à contre-courant de cette tendance. Les changements de page, la navigation dans les menus et même le zoom sur les images en couleur semblent fluides par rapport aux anciens modèles. Il n’est pas aussi rapide qu’une tablette, mais pour un lecteur électronique, c’est un bond en avant notable.

L’autonomie de la batterie est, comme toujours, une caractéristique remarquable. Amazon annonce jusqu’à huit semaines d’autonomie avec un programme de 30 minutes par jour, et même si l’utilisation dans le monde réel varie, le Colorsoft est à la hauteur de sa réputation de longue date.

Lors de nos tests, qui comprenaient des séances de lecture marathon (et l’utilisation de contenu en couleur), l’appareil a tenu plus de 20 heures de temps d’écran actif. En termes réels, cela signifie que l’on pouvait l’utiliser pendant plus d’une semaine. Avant de tester l’appareil, on l’a chargé et rangé dans un tiroir – un mois plus tard, il avait encore de la batterie. Cela dit, le nouveau Paperwhite promet douze semaines par charge. La charge sans fil est une commodité bienvenue, bien que le processus de charge ne soit pas exactement rapide. Si vous êtes à court de batterie, attendez-vous à attendre quelques heures pour une charge complète.

Verdict du Kindle Colorsoft

Le Kindle Colorsoft est un appareil déroutant. Il répond à des années de demande pour un Kindle couleur, et le fait sans sacrifier la longue durée de vie de la batterie, la lisibilité en extérieur ou le design agréable pour les yeux qui ont fait des Kindle précédents les liseuses incontournables pour des millions de personnes. L’écran couleur ajoute une nouvelle dimension à l’expérience Kindle et est mille fois meilleur que le noir et blanc pour les romans graphiques, les livres de voyage et le contenu pour enfants.

Cependant, les couleurs atténuées et la résolution inférieure nous ont constamment fait regretter d’utiliser une tablette. Pour presque tout le monde, la couleur à elle seule ne justifie pas le prix de 299 €. Une Paperwhite offre des fonctionnalités presque identiques à un coût bien inférieur si vos habitudes de lecture sont principalement des romans à forte teneur en texte, tandis que n’importe quelle tablette exécutant l’application Kindle offre des images plus nettes et des teintes plus vives.

Toute personne qui aspire à un Kindle capable de gérer des livres illustrés et des bandes dessinées appréciera ce que propose le Colorsoft, mais cela en fait un produit destiné à un groupe assez restreint de personnes.

Score : 3/5

On est heureux qu’un Kindle couleur soit enfin là, mais le prix élevé et le peu de fonctionnalités supplémentaires freinent le Colorsoft – surtout par rapport aux teintes éclatantes d’une tablette.