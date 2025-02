ENO Initial, des planchas fabriquées en France pour cet été

ENO, spécialiste des planchas haut de gamme fabriquées en France, à Niort, est reconnu pour son expertise unique en émaillage, un savoir-faire d’exception qui lui a valu le labelEntreprise du Patrimoine Vivant (EPV).

Ses planchas, dotées d’un émaillage multicouche anti-adhérent, assurent une cuisson parfaite, saine et sans contact direct avec la flamme. Idéale pour les petits espaces, la collection Initial propose des planchas en inox compactes, légères et performantes, alliant accessibilité et excellence, sans compromis sur la qualité ni sur l’éco-conception chères à ENO. Design signé par le Studio La Racine. Les planchas de la gamme Initial, disponibles en version gaz ou électrique, se démarquent par leur design compact et leur légèreté. Elles sont également appréciées pour leur excellent rapport qualité/prix.

La plancha à gaz inox Initial est dotée de brûleurs performants, assurant une diffusion rapide et homogène de la chaleur, avec une plage de température allant de 80° à 360°C. La plancha électrique inox Initial est une solution idéale pour les personnes habitant en ville, à la recherche d’une plancha pour utiliser en intérieur comme en extérieur. La puissance du foyer radiant garantit une montée en température très rapide jusqu’à 360°C et son écran de commande digital permet un contrôle précis de la température de cuisson. Grâce à leurs zones de cuisson indépendantes, il est possible de préparer simultanément avec précision une grande variété d’aliments.

Les planchas ENO sont labellisées LONGTIME, une certification qui atteste au consommateur la longévité, la robustesse et la réparabilité des produits. De plus, ENO attache une vive importance à la fabrication française de ses planchas, qui sont certifiées Origine France Garantie.