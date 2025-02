Zendure lance le micro-onduleur SolarFlow 800

Zendure présente son tout nouveau produit : le SolarFlow 800, un micro-onduleur plug-and-play innovant de 800 W, conçu spécifiquement pour le stockage d’énergie et la production directe d’électricité.

Avec un rendement de conversion supérieur à la moyenne de 96 %, le SolarFlow 800 offre une solution rentable pour une production d’électricité durable et indépendante. Le SolarFlow 800 combine le micro-onduleur et le régulateur de concentrateur de manière transparente en une seule unité compacte, garantissant la compatibilité avec les modules solaires et les systèmes de batterie courants. Avec deux connexions MPPT de 600W, il fournit une production d’énergie supérieure même dans des conditions sous-optimales telles que les nuages, les mois d’hiver ou les débuts de matinée. Les utilisateurs sont ainsi assurés de tirer le meilleur parti de leur système solaire au quotidien.

De manière unique, le SolarFlow 800 (299 €) offre la possibilité de charger directement la batterie via le micro-onduleur, permettant ainsi de stocker l’énergie excédentaire en vue d’une utilisation ultérieure, en particulier la nuit, lorsque les coûts d’électricité sont les plus élevés. Cela améliore l’efficacité de l’utilisation de l’énergie jusqu’à 10 % par rapport aux systèmes à couplage AC.

Le SolarFlow 800 est doté d’un système intelligent de protection contre la décharge, permettant aux utilisateurs de définir des limites individuelles de décharge de la batterie via l’application Zendure. Lors de périodes prolongées de faible ensoleillement, le système protège automatiquement la batterie d’une décharge profonde en prélevant de l’énergie sur le réseau lorsque la capacité tombe en dessous de 5 %, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie. Grâce à la charge CA bidirectionnelle, le SolarFlow 800 permet aux utilisateurs de tirer parti de la tarification de l’électricité en fonction de l’heure d’utilisation (TOU) afin d’optimiser les coûts. Grâce à l’intégration avec les prix de gros du jour de Nord Pool et les prix de détail en temps réel de Rabot Charge, les utilisateurs peuvent stocker l’énergie lorsque les tarifs sont bas et l’utiliser lorsque les tarifs sont élevés, ce qui permet de réduire considérablement les factures d’électricité et d’accélérer les périodes d’amortissement.