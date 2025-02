Cette Omega Seamaster Diver 300M Bronze Gold et Bordeaux va vous faire rêver

La Seamaster Diver 300M reste l’une des collections de montres les plus célèbres et les plus emblématiques d’OMEGA. La marque dévoile une nouvelle édition de modèles en Bronze Gold.

Comme les modèles les plus récents de la collection, ces éditions spéciales en Bronze Gold (15300 € / 30700 €) s’inspirent de la Seamaster Diver 300M 007 Edition, lancée en 2020 pour le film de James Bond, Mourir Peut Attendre. Le bracelet style milanais, l’anneau de la lunette et le cadran en aluminium anodisé oxalique, ainsi que le verre saphir bombé, présentent des caractéristiques similaires. Bronze Gold est un alliage unique d’OMEGA, enrichi d’éléments nobles tels que de l’or à 37,5 %, poinçonné 9K, ainsi que du palladium et de l’argent. Ce matériau offre une résistance incomparable à la corrosion, sans vert-de-gris, ce qui lui permet de conserver sa magnifique patine naturelle pendant une plus longue période.



Deux modèles sont présentés pour ce lancement, tous deux avec un boîtier de 42 mm fabriqué en Bronze Gold, et chacun monté avec un anneau de lunette en aluminium anodisé oxalique de couleur bordeaux. Cette teinte riche et contrastée se détache magnifiquement sur le poignet et révèle une échelle de plongée en Super-LumiNova vintage.

Le ton noir mat du cadran en aluminium sablé est rehaussé par des aiguilles en PVD 18K de couleur or bronze et des index noircis, tous remplis de Super-LumiNova vintage, tandis que les autres marquages, y compris le logo et le nom OMEGA, sont transférés en brun clair.

La différence entre les deux modèles se trouve au niveau du bracelet, car la montre est disponible avec un bracelet milanais en Bronze Gold brossé avec une boucle déployante, ou alternativement sur un bracelet en caoutchouc noir intégré avec une boucle ardillon en Bronze Gold.

Chaque montre est animée par le calibre OMEGA Master Co-Axial 8806, visible à travers le verre saphir du fond du boîtier. L’excellence de la précision, des performances et de la résistance magnétique est garantie par la certification Master Chronometer, grâce à des tests certifiés par l’Institut fédéral suisse de métrologie (METAS).