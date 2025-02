Microsoft et Xbox annoncent Muse, une IA générative pour le gameplay

Microsoft Research et Xbox se sont associés pour développer un modèle d’IA générative nommé Muse, le premier modèle de son genre dédié au monde et aux actions humaines (World and Human Action Model ou WHAM). Entraîné à partir du gameplay de Bleeding Edge, le jeu de combat multijoueur développé par le studio Ninja Theory, ce modèle comprend en profondeur l’univers 3D du jeu, y compris la physique de celui-ci et la manière dont il réagit aux actions des joueuses et des joueurs sur la manette. Il est capable de générer des séquences de gameplay cohérentes et variées.

Ce qui distingue Muse, c’est sa compréhension approfondie du monde du jeu en 3D. Il est capable de saisir les lois physiques du jeu et de réagir aux actions des joueurs sur la manette, produisant ainsi un gameplay cohérent et varié, entièrement généré par l’IA. C’est une avancée majeure vers des modèles d’IA capables d’assister les créateurs de jeux. Bien que cette technologie en soit encore à ses débuts, les résultats obtenus repoussent déjà les limites de ce que l’on croyait possible. Muse est actuellement utilisé pour développer un modèle d’IA jouable en temps réel, entraîné sur d’autres jeux propriétaires. Son potentiel est immense, aussi bien pour les joueurs que pour les créateurs de jeux. L’une des applications les plus prometteuses concerne la préservation des jeux vidéo.