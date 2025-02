Le nouvel iPhone 16e d’Apple propose un excellent rapport qualité-prix

Le nouvel iPhone 16e est l’iPhone à prix sage le plus proche des modèles classiques avec un nouvel écran, le dernier chipset et un nouvel appareil photo.

Le nouvel iPhone économique d’Apple figure sur notre liste des meilleurs smartphones à surveiller. Les rumeurs suggéraient qu’il bénéficierait d’importantes améliorations. Et nous sommes heureux de dire que c’est exactement ce que nous avons obtenu. L’iPhone 16e d’aujourd’hui est une actualisation de l’iPhone SE – et c’est l’iPhone économique le plus proche des modèles standards. Un nouveau design, un écran mis à jour, le dernier chipset de l’iPhone 16 et un nouvel appareil photo font enfin de ce combiné un bon rapport qualité-prix.

L’un des changements les plus importants apportés à l’iPhone économique est l’écran. L’iPhone 16e arbore un panneau OLED de 6,1 pouces, offrant des couleurs éclatantes, des noirs plus profonds et un meilleur contraste. L’encoche familière est de retour plutôt que l’île dynamique. Il abrite la caméra frontale et les capteurs Face ID, marquant la fin du Touch ID sur les smartphones d’Apple.

L’arrière de l’appareil comporte une configuration de caméra à objectif unique. Mais ne vous laissez pas berner par le manque de plusieurs capteurs – c’est une grosse amélioration. Apple a équipé le 16e d’un capteur 48 MP, permettant des images plus nettes, un zoom numérique amélioré et l’ajout attendu depuis longtemps du mode nuit.

L’intérieur est tout aussi impressionnant. L’iPhone 16e est alimenté par la dernière puce A18 d’Apple, le même processeur que celui de l’iPhone 16. Cela signifie des performances de niveau phare dans le téléphone économique d’Apple. À côté de cette puce se trouve 6 Go de RAM améliorés. Que vous jouiez, montiez des vidéos ou plongez dans les dernières fonctionnalités basées sur l’IA d’Apple, le 16e gère tout avec facilité. L’une des autres améliorations majeures est l’introduction du premier modem sur mesure d’Apple – le C1. Il est plus économe en énergie que jamais et devrait offrir des vitesses 5G plus rapides.

Étonnamment, l’iPhone 16e prend en charge Apple Intelligence, auparavant réservé à l’iPhone 15 Pro et plus récent. Il s’agit de la suite d’outils d’IA intégrés à l’appareil de la société, qui ont été assez médiocres jusqu’à présent. Bien entendu, le nouveau téléphone économique prend également en charge la dernière version du logiciel Apple pour iPhone – iOS 18.



L’autonomie de la batterie a également connu une amélioration indispensable. Le nouveau 16e contient une cellule plus grande. Apple promet sa classique « autonomie d’une journée » sans révéler de taille exacte. Les rumeurs suggèrent qu’il s’agit d’une cellule de 3 279 mAh, soit une augmentation de près de 60 %. Apple estime en fait ses 12 heures de plus que les modèles SE précédents. Espérons que la batterie plus grande et le chipset plus efficace permettent à ce téléphone de durer toute la journée – ce avec quoi le précédent iPhone SE (3e génération) avait du mal. Le chargement est géré via USB-C, marquant la fin du port Lightning dans toute la gamme iPhone.

Un autre ajout bienvenu est le bouton d’action, qui remplace le commutateur de sourdine. Introduit pour la première fois sur l’iPhone 15 Pro, il permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux raccourcis, de lancer l’appareil photo ou d’activer des fonctions personnalisées. Et dans une démarche qui plaira aux utilisateurs soucieux de la durabilité, Apple a attribué au 16e un indice IP68, ce qui signifie qu’il est plus résistant à l’eau et à la poussière que jamais.

L’iPhone 16E commence à partir de 719 € pour le modèle de base de 128 Go. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à son prédécesseur, mais justifiée par des améliorations significatives. Disponible en noir et blanc, l’iPhone 16e est disponible en précommande directement auprès d’Apple ce vendredi. L’expédition commencera vendredi prochain.