Realme C75, le smartphone incassable débarque à 199 €

Le C75, le smartphone incassable de Realme, est désormais disponible en France au prix promotionnel Early Bird de 169 € pour le modèle 8Go + 128Go. Il sera disponible dès le 4 février sur Amazon.

Grâce à sa certification IP69, une première dans sa catégorie, et à la certification « Rugged Smartphone » délivrée par TÜV Rheinland, le C75 établit un nouveau standard en termes de résistance et d’étanchéité. La technologie innovante SonicWave Water Ejection renforce encore la résilience du téléphone en expulsant rapidement 50 % de l’eau se trouvant dans le haut-parleur. Il s’agit du premier appareil à obtenir la certification « Rugged Smartphone » de TÜV Rheinland et à passer le test exigeant de résistance aux chocs MIL-STD 810H, de qualité militaire. À cette protection supérieure vient s’ajouter un design robuste et innovant ArmorShell, qui comprend un verre de protection de référence ArmorShellTM, ainsi qu’un boîtier en aluminium moulé renforcé, offrant ainsi une exceptionnelle protection contre les chocs à 360° qui lui permet de survivre aux chutes et aux impacts.

Son autonomie impressionnante de 5 828 mAh permet jusqu’à 23 jours en mode veille et sa batterie est conçue pour durer 4 ans. Avec la charge rapide 45W, seulement 5 minutes de charge permettent de profiter de 3 heures de conversation. Ce Realme C75 doté d’une puce G92 Max puissante, couplée à 24 Go de RAM dynamique, résiste aux éléments et à la poussière pour offrir une expérience durable aux utilisateurs à un tarif abordable de 199 € (concernant le modèle 8Go+128Go). Le Realme C75 est proposé à 229.99€ (199€ en offre early Bird) pour la version 8 Go /+ 256 Go.