On adore ce XGIMI Ascend  qui combine écran ALR et barre de son

Cet écran avec barre de son ALR 2-en-1 dévoilé lors du dernier CES de Las Vegas incarne la nouvelle vision du divertissement à domicile de XGIMI.



XGIMI a dévoilé son concept innovant, XGIMI Ascend, au CES 2025. Ce produit combine un écran motorisé ALR (rejet de la lumière ambiante) et deux barres de son Harman Kardon haut de gamme dans un design compact et motorisé.

Ascend intègre un écran motorisé de 100 pouces, conçu pour transformer le divertissement à domicile grâce à son design raffiné et sa facilité d’utilisation. Parfaitement associé à l’AURA 2, le dernier vidéoprojecteur à focale ultra courte de la marque, Ascend allie innovation technologique et élégance pour créer une expérience home cinéma exceptionnelle.

Polyvalent, Ascend peut être partiellement déployé à un tiers de sa hauteur pour diffuser une lumière douce et chaleureuse, rappelant celle d’une cheminée, ou s’étendre entièrement pour offrir une immersion cinématographique totale. Sa technologie avancée de rejet de la lumière ambiante, combinée à un grand angle de vision et un contraste optimisé, garantit une image lumineuse et dynamique dans toutes les conditions d’éclairage. Conçu pour s’adapter à tout espace, Ascend redéfinit le divertissement à domicile en alliant performance et style.

Le design élégant d’Ascend s’accorde parfaitement avec l’esthétique moderne de l’AURA 2, le dernier vidéoprojecteur à focale ultra courte de XGIMI. Doté d’un volet motorisé, l’AURA 2 protège son objectif tout en apportant une touche de sophistication. Cette harmonie de design unit Ascend et AURA 2, mêlant technologie avancée et style raffiné.

Ascend et AURA 2 révolutionnent le home cinéma en alliant des images époustouflantes à un son immersif. Le projecteur AURA 2 offre une expérience sonore cinématographique grâce à ses haut-parleurs Harman Kardon de 60 W, enrichis par la technologie Dolby Atmos pour un son riche et multidimensionnel. De son côté, Ascend intègre des barres de son Harman Kardon haut de gamme, offrant une alternative audio premium. Ensemble, ces innovations transforment n’importe quel espace en un véritable cinéma à domicile.