Withings OMNIA, l’avenir de la santé à domicile

OMNIA analyse et interprète les données de santé de chaque individu, proposant des corrélations entre les différents indicateurs afin d’offrir une vision globale et quotidienne de la santé.



À l’occasion du CES 2025, Withings a présenté OMNIA, un concept-produit révolutionnaire conçu pour offrir aux utilisateurs une vue interactive et holistique de leurs indicateurs vitaux. Bien plus qu’un simple miroir connecté, OMNIA offre une expérience qui repousse les limites de la santé connectée. En intégrant le suivi de santé à une expérience quotidienne enrichie par l’IA, OMNIA utilise un réseau unique de scans invisibles et complets, rendu possible grâce à l’écosystème innovant de Withings. Cette approche s’intègre facilement à leur routine et fournit des analyses exploitables ainsi qu’un screening de santé approfondi.

OMNIA utilise l’IA pour agréger, analyser et interpréter les indicateurs clés tels que la santé cardiaque, les tendances nutritionnelles, la composition corporelle et métabolique, la fonction pulmonaire mais aussi le suivi de l’activité physique et la qualité du sommeil. OMNIA transforme la gestion de la santé en une expérience engageante et immersive. Il offre un retour d’information en temps réel, répond aux questions et coache l’utilisateur, transformant positivement le parcours santé. Grâce à des informations claires et des recommandations personnalisées, OMNIA entend aider les utilisateurs à prendre les bonnes décisions selon leur mode de vie pour améliorer leur santé. Cette solution avant-gardiste permet de passer d’une gestion réactive de la santé à une prise de décision proactive.

OMNIA est doté d’une interface intuitive, équipée de commandes vocales, d’une représentation du corps en 3D et d’une base connectée et équipée de capteurs de santé avancés. Il agrège quotidiennement l’ensemble des analyses de santé en intégrant les données provenant de l’écosystème le plus complet au monde composé des différents dispositifs connectés Withings (balances, montres, tensiomètres, thermomètres, capteurs de sommeil), ainsi que des analyses de poids, de santé cardiaque et de santé métabolique effectuées à partir de sa base.