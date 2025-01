Un casque Muse avec réduction de bruit pour 50 €

Bien qu’étant fabricant de casques depuis 2010, MUSE dévoile pour la première fois un modèle avec réduction de bruit.

Sur un marché du casque très dynamique, la marque française Muse investit fortement sur ce secteur avec plus de dix nouveautés attendues en 2025, incluant les casques TV.

Le modèle M-295 ANC, déjà présent en magasin, se caractérise par un format circum-aural apportant un confort d’écoute optimal et une isolation acoustique efficace. Il dispose de 3 modes, neutre, avec réduction de bruit (jusqu’à 35 dB) et transparent, ce dernier permettant d’optimiser les sons environnants.

Côté technique, il est équipé de la version Bluetooth 5.3, de haut-parleurs de 40 mm et d’aimants en néodyme. Il intègre un système mains-libres et se distingue par la présence d’un micro intégré ainsi que d’un micro amovible utile pour un usage en visio conférence. Son autonomie de longue durée (jusqu’à 60H) lui confère une grande portabilité, tandis que son entrée auxiliaire permet un usage filaire pour préserver la batterie. Enfin, son arceau réglable en métal s’adaptera à toutes les tailles pour un confort total.