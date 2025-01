Cette nouvelle Panerai Radiomir 8 s’accompagne de vacances à la voile en Italie

La Panerai Radiomir 8 Giorni Eilean Experience Edition PAM01643 incarne le summum du luxe.



L’horloger de luxe Panerai a dévoilé sa dernière création, la Radiomir 8 Giorni Eilean Experience Edition PAM01643, une montre dotée d’un superbe design bimétallique et d’une aventure méditerranéenne exclusive à travers la Sicile (oui, vous avez bien lu).

Limitée à seulement 30 pièces, cette montre n’est pas simplement un objet de collection mais un billet pour un voyage italien inoubliable conçu autour de l’héritage de Panerai et de son amour pour la mer. Dans le cadre du programme Expériences de la marque, lancé en 2019, les acheteurs du Radiomir 8 Giorni Eilean sont invités à participer à une exploration immersive des trésors cachés de la Sicile. L’itinéraire comprend un tour en hélicoptère et une randonnée guidée sur les pentes de l’Etna, culminant par une expérience dans les coulisses de l’un des vignobles les plus prestigieux de Sicile.

Les invités embarqueront ensuite pour une croisière à la voile classique à bord de l’emblématique ketch bermudien de Panerai, Eilean, pour une expérience maritime rappelant l’âge d’or de la voile en Italie. Jean-Marc Pontroué, PDG de Panerai, décrit cette initiative comme une redéfinition du luxe : « Le vrai luxe consiste à créer des souvenirs durables. Avec cette expérience méditerranéenne, nous offrons une connexion authentique avec les racines et l’héritage italiens de notre marque.

La Radiomir 8 Giorni Eilean elle-même témoigne du savoir-faire et de l’inspiration nautique de Panerai. Sa conception intègre des éléments en bronze récupérés lors de la restauration d’Eilean, notamment la lunette, la couronne et le médaillon au fond du boîtier.

Le boîtier de 45 mm présente une finition robuste en acier bruni, obtenue grâce à un brossage méticuleux à la main et à un traitement PVD pour créer une esthétique vintage.

En son cœur se trouve le calibre à remontage manuel P.5000 de Panerai, doté d’une impressionnante réserve de marche de 8 jours, un clin d’œil à l’histoire de la marque en matière de création d’instruments fonctionnels et durables.

Le cadran beige granuleux rappelle les voiles d’Eilean, tandis que les index luminescents confèrent une élégance nautique chaleureuse. Ajoutant une touche finale d’authenticité, le dos porte un médaillon finement gravé avec le mot « Eilean » et l’année du voyage inaugural du yacht.

Si le Radiomir 8 Giorni Eilean Experience Edition PAM01643 et une escapade en Italie vous séduisent, prévoyez 49 000 euros.