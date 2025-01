TCL annonce le lancement des chaines FIFA+ Zone et FAST sur TCL Channel

TCL annonce sa collaboration avec FIFA+ (Fédération Internationale de Football Association), pour introduire les chaines FIFA+ Zone et FAST sur sa plateforme de streaming intégrée TCL Channel.



À compter d’aujourd’hui, les utilisateurs de téléviseurs TCL en France, au Brésil, au Mexique, en Australie, en Espagne, en Italie et en Allemagne pourront profiter du contenu exclusif de la FIFA sans avoir à procéder à la moindre installation ni au moindre paiement. Cela comprend des actions en direct, des archives emblématiques et des documentaires passionnants, offrant une vue d’ensemble du monde du football.



En Amérique latine, TCL est un sponsor régulier de la Copa America et de la Copa Libertadores, ainsi qu’un partenaire de l’équipe nationale Brésilienne de football. En Europe, TCL renforce sa présence au plus près des terrains grâce à des partenariats avec des équipes nationales de football de premier plan comme l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. En tant que partenaire privilégié de la RFEF, TCL transmet la passion de la Roja aux supporters. En Italie, TCL collabore avec la FIGC, et en Allemagne avec la DFB, pour présenter une technologie d’affichage de pointe. Les partenariats de TCL mettent l’accent sur des expériences footballistiques immersives et inspirent la grandeur du sport.



Le contenu disponible sur FIFA+ FAST sera accessible gratuitement aux utilisateurs de téléviseurs TCL, avec des documentaires emblématiques comme Captains, After Diego, ainsi que des moments mémorables des victoires des équipes nationales, notamment lors des Coupes du Monde de la FIFA 1998, 2006 et 2010.





Informations techniques et de connexion :

• Allumer son téléviseur TCL.

• Se connecter ou s’enregistrer : Dans le coin supérieur gauche, se connecter ou enregistrer son compte.

• Naviguer jusqu’à ses applications : Sur la page d’accueil, sélectionner « Your Apps ».

• Trouver l’application TCL Channel : Glisser vers la droite jusqu’à localiser l’application TCL Channel.

• Ouvrir l’application : Cliquer pour ouvrir l’application et commencer à profiter du contenu gratuit.