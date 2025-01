Casio lance sa première montre bague, la Casio Ring Watch CRW-001

Casio dévoile la CRW-001, la première montre digitale au format bague de la marque. Ce modèle innovant repose sur un module miniature récemment développé et une technologie avancée de travail du métal, offrant une combinaison unique pratique et ludique.

Avec cette montre révolutionnaire, Casio continue de repousser les limites de l’innovation, alliant héritage et technologies modernes pour offrir une expérience horlogère unique. Le taille de la montre, réduite de 10 fois par rapport à une taille classique, bénéficie d’un montage optimisé à haute densité et d’une batterie plus petite. Cela permet ainsi de créer une montre numérique à 3 boutons qui tient sur le doigt. L’écran LCD à 6 chiffres affiche non seulement l’heure à la seconde près, mais aussi le calendrier, l’heure du second fuseau horaire et le chronographe.

Cette montre bague CRW-001 émet une douce lueur pulsée à chaque heure ou à un moment programmé, créant un effet visuel subtil qui évoque le passage du temps. Cette fonctionnalité ajoute une touche émotionnelle unique à l’expérience utilisateur. La création de cette montre entièrement métallique au format bague a nécessité l’utilisation de la technologie de moulage par injection de métal (MIM). Cette méthode permet de façonner le boîtier, le fond et l’anneau en une seule pièce, en reproduisant fidèlement le design complexe de la montre, notamment le motif texturé du bracelet. Le verre est collé pour assurer une étanchéité parfaite, et trois boutons permettent de naviguer entre les fonctions, tout en conservant un design minimaliste.

Cette montre bague s’inspire de la yubiwa pipe, une bague pipe lancée en 1946 par Kashio Seisakujo, prédécesseur de Casio Computer Co., Ltd. Ce produit novateur avait connu un grand succès après la seconde guerre mondiale. Ses bénéfices avaient permis de financer le développement de la première calculatrice Casio. La montre bague CRW-001 rend ainsi hommage à ce premier produit, combinant design, technologie et héritage de Casio dans une montre bague moderne.

La montre bague CRW-001 Casio Ring Watch est disponible en exclusivité et quantités très limitées sur le site https://www.casio.com/fr/watches/ et au G-SHOCK store Paris au prix public conseillé de 119 euros.