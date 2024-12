Sennheiser Momentum True Wireless 4 : une édition limitée or

Sennheiser vient de dévoiler avant les fêtes une édition limitée dorée de ses écouteurs sans fil à succès (299,90 €), toujours dotés du système de transducteurs TrueResponse.

Équipés de technologies évolutives comme Auracast et LE Audio, ces écouteurs sont compatibles avec Bluetooth 5.4 et les derniers codecs, pour garantir une transmission de l’audio sans perte et une écoute parfaitement fluide et sans compromis, même en déplacement.

En sus, la réduction adaptative de bruit (ANC) ajuste automatiquement l’annulation du bruit en fonction de l’environnement, pour une immersion totale, quel que soit le lieu où l’on se trouve. Avec des embouts et ailettes en silicone doux, ces écouteurs assurent un maintien parfait, même lors de longues sessions d’écoute. Le mode de personnalisation du son permet à chaque utilisateur de créer son propre profil sonore, que ce soit grâce à un égaliseur adaptatif à 5 bandes, des Sound Zones, ou les modes préréglés pour s’adapter à chaque ambiance.





Avec jusqu’à 30 heures d’écoute grâce à la batterie améliorée et la fonction de charge sans fil Qi rapide, ces Momentum True Wireless 4 sont conçus pour suivre le rythme des journées les plus intenses. En seulement 8 minutes de charge, il est possible de récupérer 1 heure de musique, assurant ainsi une écoute continue, sans interruption.