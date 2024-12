Transparent Brutalist, l’enceinte sans fil que vous allez adorer détester

Les gens ont tendance à aimer ou à détester l’architecture brutaliste, il en va donc certainement de même pour cet enceinte Brutalist signée Transparent.

Transparent est une entreprise suédoise qui s’est fait un nom grâce, vous l’aurez deviné, à des enceintes à travers lesquelles on pouvait voir. Inspirée du style architectural brutaliste des années 1950 et 1960, cette enceinte sans fil alimentée sur secteur, pèse 12 kg et est donc relativement lourde. Elle mesure un peu moins de 60 cm de haut, et suscitera à coup sûr des commentaires curieux de la part de tous ceux qui la regarderont. On adore les formes inhabituelles et imposantes de cette Brutalist ; d’aucuns penseront que cela donne à tout un aspect froid et peu attrayant. Dans quel camp êtes-vous ?

Fabriqué à partir d’aluminium recyclé à 70 %, les sceptiques pourraient dire qu’elle ressemble à une Xbox Series X avec des rouleaux de papier toilette en métal collés dessus (surtout si vous choisissez le noir), mais ce sont les deux tweeters de 3 pouces, positionnés à 90 degrés l’un par rapport à l’autre. afin de diffuser le son plus efficacement, avec un woofer de 6,5 pouces d’un côté et un port bass reflex à l’arrière.

Sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth 5.2 provient du streamer WiiM Mini que Transparent a caché à l’intérieur, vous obtenez donc Spotify Connect, AirPlay 2 et Tidal Connect à bord.

Bien sûr, vous ne payez pas seulement pour les matériaux, il existe donc également des astuces acoustiques pour faire rebondir le son sur vos murs lorsque vous le placez dans un coin. À tout le moins, au moins les deux tiers du nom sont applicables, n’est-ce pas ?

Cette Transparent Brutalist est disponible à l’achat dès maintenant pour 3800 €.