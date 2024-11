Swatch Break Free puissance quatre

Alors que les premières montres de la collection Break Free de Swatch ont mis en lumière des oeuvres iconiques de Keith Haring, une nouvelle génération d’artistes s’apprête à laisser sa marque sur quatre autres modèles. Le mot d’ordre : la diversité, de style, de technique et de vision.

La consigne ? S’inspirer de ce que ces artistes connaissent du Swatch World Breakdance Championship, organisé à The Roxy, à New York, en 1984, pour imaginer une oeuvre qui figurera sur la Swatch de leur choix. Le résultat : autant de visions uniques de cet événement, et des oeuvres tout aussi différentes. Voici quatre nouveaux modèles de la collection Swatch BREAK FREE, tout droit sortis de l’imaginaire de Grotesk, Simple Bao, Thandiwe Muriu et Hattie Stewart.