DOXA dévoile sa première collection SUB serties de diamants

Sept combinaisons de couleurs et de pierres précieuses, sept modèles distincts – chacun apportant une touche de sport-chic sophistiqué, tout en conservant les attributs techniques et fonctionnels du concept SUB d’origine.

Ces créations jusque-là réservées à quelques connaisseurs, intègrent désormais l’offre permanente de Doxa, pour ceux en quête d’une version plus raffinée et luxueuse de la SUB classique. Chaque lunette, sertie avec une minutie remarquable, associe le scintillement de 107 diamants à l’éclat subtil de 13 pierres précieuses de couleur – ou diamants.

Taillées dans un bloc d’acier inoxydable 316L de la plus haute qualité, les SUB 200T Diamonds sont des montres de plongée 3 aiguilles centrales, toujours dotées de la fameuse lunette brevetée, tournante unidirectionnelle. Un guichet date positionné à 3H et une couronne vissée complètent l’ensemble qui est étanche jusqu’à 200 mètres (~650 pieds).

Le verre saphir inrayable, avec traitement antireflet, assure une clarté absolue de l’affichage, mettant en valeur l’éclat subtil des cadrans en nacre ; et le revêtement luminescent Super-LumiNova® sur toutes les indications critiques garantit une excellente lisibilité dans toutes les conditions, y compris sous faible luminosité.

Équipée d’un mouvement suisse automatique avec décorations exclusives DOXA, dont la fréquence bat à 28’800 alternances/heure (4.0 Hz), la montre offre une confortable réserve de marche d’environ 38 heures.

La nacre de chaque cadran confère à la SUB 200T son propre caractère. Saphirs orange, saphirs bleus ou roses, diamants noirs, tourmalines paraïba d’un bleu turquoise intense ou encore émeraudes, les nouvelles SUB 200T Diamonds se déclinent dans toute la palette de couleurs emblématiques de DOXA (sept nuances au total, sauf le jaune) : orange Professionnal, noir Sharkhunter, bleu foncé Caribbean, turquoise Aquamarine, blanc Whitepearl, vert foncé Sea Emerald. Une teinte inédite, exclusive à cette nouvelle collection fait son entrée : le rose Ocean Dream.

Les nouvelles SUB 200T Diamonds conservent tout l’ADN d’origine des SUB tout en cultivant le style et l’élégance d’aujourd’hui grâce au nouveau diamètre plus petit de 39mm. Ainsi, tout en retravaillant le volume de la boite pour la ramener à un élégant diamètre de 39 mm avec une épaisseur de 10.70mm, plus facile à porter, DOXA a également apporté les indexes appliques sur les cadrans qui renforce le raffinement de chaque pièce. Les nouvelles SUB 200T Diamonds sont équipées des fameux bracelets historiques DOXA en acier inoxydable « grains de riz », arborant ainsi absolument tous les attributs techniques qui ont fait la réputation des SUB depuis la création en 1967.

Ces nouveaux modèles SUB 200T Diamonds sont disponibles dès maintenant pour 9400 € dans tous les points de vente DOXA Watches.