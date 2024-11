Cette Coros Pace Pro pourrait bien vous faire reconsidérer l’achat d’une montre de sport

Un écran AMOLED, un processeur plus rapide et une batterie longue durée devraient faire de la Coros Pace Pro un véritable gagnant.

Si vous parvenez à faire en sorte qu’un coureur reste immobile assez longtemps, vous constaterez que la plupart portent une montre Garmin pour suivre leurs courses. Mais si vous préférez ne pas faire comme tout le monde, lac nouvelle Coros Pace Pro est aussi compétitive que son prix. Cette Pace Pro ne vous coûtera que 349 $. Elle est disponible en noir, gris ou bleu.

Grâce à une augmentation de la puissance de traitement par rapport au modèle précédent, Coros qualifie la Pace Pro sa « montre la plus rapide de tous les temps », de sorte que l’écran tactile de 1,3 pouces devrait répondre à grande vitesse, même si vos jambes ne le font pas. La Pace Pro est également la première montre de la gamme Coros à utiliser la technologie AMOLED. Vous obtenez donc un écran 416 × 416 avec 1 500 nits de luminosité maximale – idéal pour vérifier vos mesures à mi-parcours et afficher des cartes en couleur.

Comme on peut s’y attendre, le GPS est intégré, et même s’il est allumé, vous obtiendrez jusqu’à 38 heures d’autonomie (31 heures en mode double bande, ce qui devrait augmenter la précision). Mais si vous l’utilisez uniquement pour le téléphone, les notifications et le suivi du sommeil, cela passe à 20 jours (ou respectivement 28 heures et six jours si vous utilisez le mode toujours allumé de l’écran).

Les autres capteurs incluent la fréquence cardiaque, le pouls pour la SpO2, un électrocardiogramme et un thermomètre pour votre corps, ainsi qu’un altimètre barométrique, un accéléromètre, un gyroscope et une boussole 3D.

Avec tout cela à l’intérieur, vous pourriez penser que leaCoros Pace Pro serait pesante mais si vous l’installez avec un bracelet style Nato, elle ne pèse que 37 g. Même avec le bracelet silicone standard attaché, elle ne pèse que 49 g.