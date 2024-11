La Defy Extreme Diver de Zenith encore plus tendance

La Zenith Defy Extreme Diver est désormais dotée d’un superbe cadran blanc argenté.



Zenith vient de lancer une superbe mise à jour de sa Defy Extreme Diver avec un cadran blanc argenté. Chez Watches & Wonders plus tôt cette année, Zenith avait dévoilé la série initiale Defy Diver. Maintenant, la marrque y ajoute une version encore avec un nouveau cadran accrocheur, aussi fonctionnel qu’élégant.

La Defy Extreme Diver de Zenith n’est pas une montre de plongée ordinaire – c’est une bête. Avec son boîtier robuste en titane de 42,5 mm, son design angulaire et sa lunette dodécagonale, elle atteint une profondeur remarquable de 600 mètres (soit 1969 pieds, qui se trouve également être l’année de fondation de la marque). Zenith a ici poussé la durabilité et la précision à de nouvelles profondeurs, avec des certifications ISO pour le paramagnétisme et la résistance aux chocs, ainsi qu’une valve d’échappement à hélium pour une plongée sérieuse à saturation. Ce que vous ne ferez sans doute jamais !

À nos yeux, le nouveau cadran blanc argenté vole la vedette. Le motif étoilé gravé complexe de Zenith transparaît, tandis que les aiguilles et les marqueurs surdimensionnés présentent un mélange de Super-LumiNova en trois couleurs distinctes – parfait pour une lisibilité en haute mer. Les accents orange vif rappellent les plongeurs classiques.

Cette montre est animée par le mouvement automatique El Primero 3620-SC, doté d’une réserve de marche de 60 heures et visible à travers un fond saphir – un luxe rare parmi les montres de plongée.

Zenith fait également un effort supplémentaire, en proposant à la fois un bracelet en titane et deux bracelets respectueux de l’environnement. L’un est un bracelet en caoutchouc FKM pour les plongées occasionnelles, tandis que l’autre est un bracelet en filet de pêche recyclé extra-long, parfait pour attacher une combinaison de plongée.

Si vous recherchez une montre de plongée à la fois courageuse et gracieuse, la Zenith Defy Extreme Diver pourrait être celle-ci – disponible dans les boutiques Zenith et chez les détaillants agréés.