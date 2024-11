Casio et A.P.C., nostalgie seventies

A.P.C. s’est associé à Casio pour une collaboration qui associe les codes de la marque française au modèle iconique A1000.

Envie d’une montre atemporelle, unisexe et aux multiples fonctions (alarme, chronomètre, rétroéclairage LED) ? Avec son cadran épuré et ses lignes vintage cette iconique Casio A1000 à à peine 200 euros est une véritable machine à remonter le temps : une esthétique vintage qui rappelle les années 1970, entre son boîtier octogonal et son écran LCD au centre du cadran qui affiche clairement l’heure.

A.P.C. et Casio proposent là une version particulièrement épurée de cette montre rétro en deux versions – argent et or – qui offrent toutes deux un élégant jeu visuel entre l’effet miroir du cadran et la brillance mate du bracelet en acier facilement ajustable. Pour encore plus de minimalisme, les indicateurs de mode de chaque bouton sont gravés sur le fond du boîtier, ainsi que le logo caractéristique A.P.C. guitare poignard. Comptez 170 euros pour le coloris argent et 190 euros pour le coloris or.