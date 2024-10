188000 visiteurs pour la Paris Games Week

PLa Paris Games Week confirme sa position de premier salon français du jeu vidéo. Dans un contexte post-Covid particulier pour l’industrie, le salon a su maintenir une fréquentation soutenue avec 188 000 visiteurs, et la présence des majors de l’industrie : Nintendo, PlayStation, Xbox, Bandai Namco, Capcom, Focus Entertainment Publishing, Microids, PLAION, Riot Games, SEGA et Ubisoft. Cette édition 2024 marque enfin un record historique, avec 228 marques représentées.



À l’heure de la digitalisation, la PGW démontre l’attachement des joueuses et des joueurs à tester les nouveaux jeux sur le salon, à quelques semaines de Noël. La PGW est le grand rendez-vous des joueuses et joueurs occasionnels et confirmés, qui s’y réunissent pour célébrer le jeu vidéo. Elle est aussi l’occasion pour celles et ceux qui se côtoient virtuellement tout au long de l’année, de se rencontrer physiquement.



Les visiteurs ont pu découvrir des zones thématiques immersives, comme le Village Esport & Sport et le Quartier Manga, reflétant l’évolution des centres d’intérêt des joueurs, aujourd’hui grands consommateurs de culture et pratiquants de sport.

Les cosplayeuses et cosplayeurs n’ont jamais été aussi nombreux qu’à cette édition de la PGW. Véritable temple du cosplay désormais, le salon a su offrir aux visiteurs une expérience aussi réussie dans les allées que sur les stands.