Philips dévoile son nouveau rasoir S9000 Prestige

Philips dévoile le rasoir S9000 Prestige (379,99 €), la toute nouvelle version des rasoirs Philips à tête rotative. Pensé pour s’adapter à tous les styles et contours, il promet une expérience de rasage à domicile plus précise et plus simple que jamais. Que le rasage s’effectue quotidiennement ou sur une barbe de 7 jours, le S9000 Prestige garantit un résultat impeccable et plus précis que jamais, en éliminant à chaque passage jusqu’à 25% de poils en plus. Grâce à sa technologie de détection intelligente, ce shaver permet de raser à 0,00mm de la peau, tout en minimisant le risque de coupures et permet à tous les hommes d’adopter facilement le contour de leur choix.

Lorsque le rasoir est à court de batterie, l’indicateur du niveau de charge en pourcentage permet de savoir exactement quand le charger. Et en cas d’oubli, il est possible de recharger son rasoir en seulement 5 minutes pour effectuer une coupe entière.

ini les remplacements de têtes tous les 2 mois, celle-ci reste en parfait état jusqu’à 2 ans d’utilisation grâce au kit de nettoyage inclus, le Quick Clean Pod.