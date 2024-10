Soundcore Sleep A20, des écouteurs pour un sommeil réparateur 

Soundcore présente sa deuxième génération d’écouteurs de sommeil, les soundcore Sleep A20.

Grâce à la réduction du bruit avancée permise par les embouts Twin-Seal, au design ergonomique ultra confortable et à l’autonomie de batterie longue durée, les Sleep A20 (109,99 €) offrent aux utilisateurs une protection durable contre les environnements bruyants qui peuvent perturber le cycle de sommeil. Présentés pour la première fois à l’occasion du World Sleep Day 2024, ces Sleep A20 sont dotés d’embouts Twin-Seal, offrant une réduction de bruit trois fois supérieure à celle des embouts à couche unique. Les sons, qu’il s’agisse de ronflements du partenaire à côté ou du bruit des véhicules à l’extérieur, sont ainsi bien mieux atténués.

Le design compact des Sleep A20 est idéal pour les personnes qui dorment sur le côté. En effet, la forme ergonomique incurvée s’adapte aux oreilles, offrant un ajustement sans pression. L’utilisateur peut ainsi poser sa tête sur un oreiller sans que les écouteurs ne dépassent de ses oreilles, comme peuvent le faire les écouteurs classiques. En plus des embouts en silicone, les Sleep A20 sont fabriqués à partir d’un matériau en silicone ultradoux, couvrant toute la surface de l’écouteur en contact avec les oreilles de l’utilisateur, pour un confort maximal.

Les Sleep A20 garantissent 14 heures d’autonomie en mode sommeil et 80 heures dans le boîtier de charge élégant. Les utilisateurs ont même accès à une bibliothèque contenant différents sons, comme des bruits blancs. Utilisés en mode Bluetooth, les Sleep A20 offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie et 55 heures dans le boîtier de charge (à un volume de 50 %). Les nouveaux Sleep A20 proposent également un suivi automatique du sommeil et un suivi de la position de sommeil, accessibles via l’application soundcore (Android et iOS). Enfin, les Sleep A20 intègrent deux nouvelles fonctionnalités : une alerte sonore, activable depuis l’application Soundcore, pour retrouver les écouteurs en cas de chute pendant la nuit, ainsi qu’une alarme répétitive. Les utilisateurs peuvent ainsi se réveiller avec une alarme sélectionnée parmi une bibliothèque de sons personnalisables, sans déranger leur partenaire ou les membres de la famille dans les pièces voisines.