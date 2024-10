notre iPad préféré vient de recevoir quelques mises à jour bien utiles

L’iPad mini 7e génération bénéficie de nouvelles fonctionnalités et est prêt pour Apple Intelligence.

Nous avons un faible pour la tablette iPad mini. C’est donc une excellente nouvelle qu’Apple lui ait donné un véritable coup de pouce, avec la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro (au lieu de la précédente A15 Bionic). Et cela signifie qu’il sera compatible avec Apple Intelligence lorsque ces fonctionnalités seront déployées sur les appareils dans les mois à venir. Il y a également deux fois plus de stockage que celui fourni avec l’iPad mini auparavant. Il démarre désormais à 128 Go, une autre mise à niveau très bienvenue, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6E et la compatibilité avec le dernier Apple Pencil Pro ainsi qu’avec l’Apple Pencil (USB-C) au nom déroutant. Il est également désormais compatible avec Apple Pencil Hover, ce qui vous permet de survoler l’écran.

Nous avons tendance à utiliser régulièrement l’iPad mini lors de courts voyages personnels comme alternative à notre iPad Pro, que nous avons tendance à emporter pour le travail (ainsi que pour un ordinateur portable). On le trouve également très utile pour emporter un sac plus petit, par exemple à un match où vous ne pouvez pas emporter un sac plus grand qu’un format A4. Malgré les nouvelles fonctionnalités, cet iPad mini de 7e génération n’est qu’une mise à niveau de la version redessinée lancée en septembre 2021. La taille de l’écran est la même à 8,3 pouces et la technologie d’affichage aussi. Il n’y a donc pas de ProMotion à 120 Hz, par exemple – comme l’iPhone 16 standard, il est toujours bloqué à 60 Hz. C’est dommage, mais l’iPad mini a toujours occupé une place un peu étrange entre les iPad haut de gamme et les iPad standard.

Même s’il est désormais doté d’une puce plus haut de gamme que les modèles standards, il manque de beaucoup de ce qui fait d’un iPad Pro un iPad Pro comme Face ID et il n’a pas les puces de la série M de l’iPad Air ou de l’iPad Pro. Il est disponible dans un nouveau bleu plus clair et violet ainsi qu’en starlight (crème) et en gris sidéral. Le nouvel iPad mini est proposé à partir de 609 € ;pour le modèle Wi-Fi, et de 779 € pour le modèle Wi-Fi+Cellular.