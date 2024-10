Mondial de l’Auto 2024 : Alpine présente trois premières mondiales

Pas moins de trois nouveautés sont présentées en première mondiale à cette 90e édition du Mondial de l’Automobile de Paris, sans oublier l’Alpine A290, tout juste lancée depuis l’été dernier.



Lors d’une conférence de presse, Philippe Krief, CEO Alpine, et Antony Villain, Directeur du Design Alpine, ont dévoilé au public le show-car A390_β, le prototype roulant Alpenglow Hy6 ainsi que la série limitée et exclusive A110 R Ultime.

A390_β, show-car du futur sport fastback d’Alpine et deuxième véhicule du Dream Garage

Alpine a inauguré son garage de rêve 100 % électrique, en juin dernier, avec l’A290, sa première citadine sportive. Aujourd’hui, elle élargit sa gamme électrique en présentant le show-car A390_β, un avant-goût de son futur sport fastback qui sera produit à Dieppe dès 2025. Ces deux nouveautés électriseront le stand Alpine au Mondial de l’Auto.

Alpenglow Hy6, prototype équipé du tout nouveau moteur thermique hydrogène 6 cylindres

Révélé au Mondial de l’Auto en 2022, Alpenglow évolue vers une toute nouvelle version, dénommée Hy6. Alpenglow Hy6 dévoile un moteur V6 3.5 inédit, entièrement développé par Alpine pour une combustion d’hydrogène optimale offrant une puissance de 740 ch. Conçu comme un laboratoire roulant, Alpenglow Hy6 incarne un savant mélange de design, de technologie et de performance, pour une sportivité décarbonée.

A110 R Ultime, expérience et services de personnalisation sur-mesure

Toujours plus performante, rapide et exclusive, la nouvelle Alpine A110 R Ultime offre le meilleur de l’ingénierie Alpine et de l’expérience sur-mesure de son programme Atelier. Produite à 110 exemplaires, cette nouvelle A110 R, avec son châssis acéré et son moteur poussé jusqu’à 345 ch, s’offre un couple maximum de 420 Nm disponible dès 3200 tr/min, soit 80 Nm de plus que la version A110 R Turini, ainsi que 160 kg d’appui supplémentaire à vitesse maximale (comparativement à une A110 R Turini). La promesse d’une expérience sportive, combinée à un programme de personnalisation inédit.