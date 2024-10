Soundcore liberty 4 pro, soniques et esthétiques

Soundcore présente ses nouveaux écouteurs sans fil Liberty 4 Pro (129,99 €), les plus esthétiques de sa gamme. Ils sont équipés du système ANC adaptatif le plus avancé de Soundcore, avec six microphones et un capteur de pression barométrique qui aide l’utilisateur à se couper du monde extérieur pendant l’écoute de musique.

L’étui de charge des Liberty 4 Pro dispose quant à lui d’une caractéristique inédite pour Soundcore : un écran qui affiche les paramètres choisis par l’utilisateur. Il fonctionne de pair avec une barre tactile située sur sa partie avant pour régler le niveau de réduction du bruit ou de la transparence. Reprenant les fonctionnalités qui ont fait le succès de la gamme Liberty Pro line, les Liberty 4 Pro sont dotés de six micros et d’un capteur barométrique afin d’isoler du bruit extérieur ambiant. Pour une efficacité optimale de cette réduction du bruit, l’algorithme ANC 3.0 de Soundcore se réadapte toutes les 3 secondes à l’environnement.

Autre nouveauté pour Soundcore : le bouton d’appairage traditionnel a été remplacé par une barre tactile pour régler l’intensité de la réduction du bruit ou de la transparence, simplement en balayant vers la gauche ou la droite. Afin de pouvoir profiter des écouteurs Liberty 4 Pro à tout moment, 5 minutes de charge dans leur étui suffisent pour compter sur un maximum de 4 heures d’écoute. Ils se chargent deux fois plus vite que les modèles précédents. La désactivation de l’ANC donne droit à 10 heures d’autonomie (et 7h30 s’il est activé), ainsi qu’à respectivement 40 heures et 30 heures avec l’étui.