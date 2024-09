Teufel présente le casque gaming Cage Pro

Teufel audio élargit sa gamme de casque gaming avec le Cage Pro HD sans- fil. Grâce à une transmission de signal quasi sans latence et une restitution audio ultra précise, les joueurs peuvent localiser les sons avec une grande exactitude pour une immersion totale dans l’univers du jeu. En plus d’un son exceptionnel, ce casque offre une clarté vocale optimale, un confort de port maximal et un éclairage personnalisable RGB à l’arrière du casque.

Le dongle USB fourni pour PC, PlayStation 4 et PlayStation 5 transmet les signaux sans latence perceptible. De plus, le casque peut se connecter via Bluetooth et, en cas de besoin, également par câble. Dans toutes les configurations, les haut-parleurs HD linéaires de 40 mm offrent un son de qualité avec des basses profondes et définies, des médiums percutants et des aigus précis. Si vous ne voulez pas que quelqu’un écoute, un simple appui sur le bouton de désactivation du micro suffit. Le réglage du volume se fait via la molette de volume sans échelle. Le bouton multifonctions contrôle, par défaut, la luminosité de l’éclairage LED, mais il peut être configuré selon vos préférences avec la fonction de votre choix via le Teufel Audio Center sur PC. Les batteries intégrées offrent jusqu’à 68 heures de lecture à volume moyen, ce qui permet de longues sessions de jeux.

Teufel Cage Pro, 199,99 €