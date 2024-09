Marshall Monitor IIIA.N.C, une autonomie record de 70 heures

Conçu pour les vrais amoureux de la musique, ce casque offre une autonomie record de 70heures si la réduction de bruit est activée, et de 100 heures si elle ne l’est pas.

Fruit de plus de 60 ans d’expérience consacrés à peaufiner un son à faire tourner les têtes, ce casque vous plonge entièrement dans des graves rugissants et des aigus cristallins, avec une technologie améliorée de réduction active du bruit qui fait barrage à toute l’agitation ambiante indésirable.



Ce Monitor IIIA.N.C s’appuie sur les options de personnalisation audio initialement intégrées au casque Major V, avec un bouton M qui permet d’activer sans effort les réglages d’égalisation, Spotify ou l’assistant vocal. Parallèlement à cela, les micros sont faits pour réduire considérablement la gêne occasionnée par le vent. Vous pouvez ainsi profiter de l’expérience de réduction active du bruit (ANC) et d’une qualité d’appel exceptionnelle sans que les bruits ambiants vous dérangent.Compatible BluetoothLE Audio, ce casque est doté de la technologie évolutive Auracast, qui promet de vous ouvrir tout un horizon de nouvelles possibilités de partage audio, comme d’autres enceintes et écouteurs Marshall. Ces technologies de pointe sont rehaussées par un design emblématique, notamment par une extrême légèreté et une remarquable pliabilité, gages d’une réelle portabilité. Ajoutons à cela un étui de transport somptueux, tapissé de velours rouge, à l’instar d’un étui à guitare, clin d’œil à la longue et riche tradition musicale de Marshall.

Le Monitor III A.N.C. est disponible dès aujourd’hui sur le site Marshall.com, au prix de 349 euros.