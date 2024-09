On a testé… Les Bowers & Wilkins Pi8 

Drivers en carbone et ajustement parfait pour les meilleurs écouteurs B&W à ce jour.

Bowers & Wilkins a un palmarès phénoménal en matière d’écouteurs sans fil, du moins en ce qui concerne la qualité sonore. Cependant, l’entreprise n’a pas toujours fait mouche en matière de confort. C’est pourquoi l’entreprise a suivi les conseils de chercheurs sur le corps humain pour le nouveau Pi8.

Ces écouteurs intra-auriculaires haut de gamme sont une évolution du B&W Pi7 S2, lançant une refonte complète destinée à s’adapter en toute sécurité à une plus grande variété de formes et de tailles d’oreilles. Tout change également à l’intérieur, abandonnant la configuration à double pilote pour un seul utilisant la technologie à cône de carbone vue pour la première fois sur l’excellent casque supra-auriculaire PX8. Le boîtier de chargement a également reçu beaucoup d’amour, étant beaucoup plus convivial et permettant aux appareils connectés de diffuser avec un codec Bluetooth de la plus haute qualité possible.

Lancé à 399 €, le Pi8 se situe à l’extrémité supérieure du véritable spectre sans fil. Ils vous coûteront plus cher que les écouteurs Bose QuietComfort Ultra ou Sony WF-1000XM5, qui sont en tête de la catégorie en matière de suppression du bruit. Bowers & Wilkins pourront-ils les détrôner en mettant l’accent sur la musicalité ?

Design et finition : une sensation de rétrécissement

Les Pi8 sculptés et épurés sont une révélation par rapport aux Pi7 angulaires. Chaque écouteur est une affaire beaucoup plus simple, avec une conception en une seule pièce au lieu de la forme plus complexe en deux parties utilisée auparavant. Le centre de gravité semble ainsi un peu plus équilibré. Une grille ventilée entoure désormais toute la section extérieure, plutôt que seulement une petite section, afin d’augmenter la force du signal Bluetooth et la qualité des appels à partir des microphones intégrés. Nous en reparlerons plus tard.

Une nouvelle pièce élastique caoutchoutée autour de la partie intérieure a beaucoup plus de souplesse que le plastique dur de l’ancien modèle et ajoute une pointe d’aile subtile qui maintient les têtes en sécurité. Ces écouteurs intra-auriculaires sont bien plus confortables à porter que les Pi7 ; On les a gardés avec plaisir pendant des journées de travail entières sans avoir besoin de faire de pause. Ils bougeaient rarement pendant que l’on marchait et n’avaient pas besoin du micro-ajustement constant de paires d’oreillettes rivales. Bowers propose également désormais un embout auriculaire en silicone XS dans la boîte ; auparavant, il fallait se contenter de petites, moyennes et grandes tailles.

Bowers & Wilkins a récemment adopté la couleur à juste titre – il suffit de regarder le Royal Burgundy PX8 et le Zeppelin orange papaye. Les Pi8 poursuivent cette tendance, avec quatre teintes différentes dès le départ. Le noir anthracite et le blanc tourterelle sont les valeurs sûres, et Midnight Blue s’est avéré populaire ailleurs dans la gamme N&B. Le vert sauge se démarque : la teinte pastel et la bordure effet doré me rappellent les macarons fantaisie de Ladurée.

Chaque version est résistante aux éclaboussures IP54 et résiste à une averse surprise. Ils s’en sortiront également très bien lors des séances de gym en sueur – même si l’on doute que les fanatiques du fitness constituent le plus grand public de B&W.

Le boîtier de chargement a subi une refonte tout aussi spectaculaire. Il est considérablement plus petit que celui des Pi7 S2, et sa forme ronde en forme de galet est tout simplement plus agréable à tenir que le clapet angulaire de l’ancien modèle. Nous avons déjà vu des écouteurs sans fil avec des étuis encore plus compacts, mais n’avons eu aucune difficulté à les glisser dans et hors des poches de jean. La charnière en métal se ferme également avec un bruit sourd plus satisfaisant.

Caractéristiques & batterie : un cas particulier

Bowers & Wilkins n’allait pas lésiner sur la prise en charge audio haute résolution pour ces Pi8. Ils embarquent le chipset Qualcomm de dernière génération, avec la technologie aptX Adaptive pour une lecture 24h/24 et 96j/96. Grâce aux antennes repensées, nous n’avons eu aucun problème de décrochage, même dans les zones encombrées comme les gares.

Il n’y a pas de LDAC, LC3 ou Bluetooth LE à bord – mais vous n’avez pas nécessairement besoin d’un appareil compatible aptX pour diffuser avec la meilleure qualité, et le boîtier de chargement dispose d’une fonction de retransmission audio. Connectez-le à votre autre gadget à l’aide des câbles USB-C ou USB vers 3,5 mm inclus et il captera instantanément la sortie audio, sans geste tactile ni commutation dans l’application. La latence n’était pas excellente lorsqu’il était branché sur une Steam Deck via USB, vous souhaiterez donc utiliser la connexion 3,5 mm lorsque cela est possible pour les jeux et les films, mais les voyageurs fréquents adoreront pouvoir se connecter aux systèmes de divertissement des avions. La connectivité Bluetooth multipoint signifie que vous n’avez pas non plus besoin de compter sur le boîtier pour les quelques gadgets que vous utilisez quotidiennement.

Les écouteurs ont un ensemble de fonctionnalités plus conventionnelles. Un capteur d’usure met votre musique en pause lorsque vous en retirez une de votre oreille, et n’était pas si sensible qu’il se déclencherait pendant que l’on se promenait. Les surfaces de contrôle tactiles capacitives sont également bien jugées, ce qui me permet d’ajuster l’ajustement sans arrêter accidentellement la lecture. Comme d’habitude, une simple pression joue et met en pause, des pressions doubles et triples sautent en avant et en arrière, et une pression prolongée permet de basculer entre les modes ANC ou de réveiller l’assistant vocal de votre téléphone. Il y a peu de personnalisation, cependant : juste la possibilité de modifier le toucher et de maintenir le contrôle du volume à la place.

Bowers & Wilkins ne s’intéresse pas encore au son spatial, invoquant des inquiétudes concernant l’orientation de la tête qui ne correspond pas à l’emplacement des instruments. Si vous souhaitez une lecture audio à 360 degrés ou Dolby Atmos, vous devrez chercher ailleurs.

On ne qualifierait pas les Bowers & Wilkins Pi8 de champion d’endurance, mais ils se rapprochent des estimations de durée de vie de la batterie de l’entreprise lors de mes tests. Cela signifiait une écoute ANC activée pendant un peu plus de six heures, soit une heure de plus que ce que les Pi7 S2 pouvaient gérer. Ils sont désormais à égalité avec les Apple AirPods Pro 2 et les Bose QuietComfort Ultra Earbuds, mais toujours avec une heure de retard sur le Sony WF-1000XM5. Un trajet de 15 minutes jusqu’au boîtier de chargement est suffisant pour deux heures supplémentaires de musique, c’est donc toujours un excellent choix pour voyager. Le boîtier dure environ 13 heures supplémentaires et peut être rechargé via USB-C ou sans fil sur un pad Qi.

Interface : streaming serein

Il y a plus de raisons de télécharger B&W Music que la plupart des applications compagnons pour écouteurs ; il vous permet d’échanger rapidement la lecture entre le Pi8 et tout autre kit Bowers que vous possédez et intègre des services de streaming tels que Qobuz, Tidal, Deezer, TuneIn et Soundcloud. C’est un excellent moyen de fusionner vos différentes bibliothèques et listes de lecture sans basculer constamment entre les applications de streaming.

Il n’y a pas beaucoup de personnalisation pour les écouteurs eux-mêmes, avec juste une option pour basculer le capteur d’usure ou coupler un nouvel appareil à l’aide de Multipoint. La suppression du bruit n’est qu’une option de base, sans aucun moyen d’ajuster le niveau de passthrough.

La grande nouveauté est un égaliseur à cinq bandes, ce qui est quasiment inconnu pour un produit N&B. Les efforts précédents n’avaient que des curseurs de basses et d’aigus, s’il y avait un quelconque réglage. Il n’y a aucun moyen de sauvegarder des configurations spécifiques pour certains genres, mais une bascule de remplacement est un moyen pratique de revenir au réglage d’origine sans avoir à remettre manuellement tous les curseurs à zéro.

Qualité sonore et suppression du bruit : roi de la clarté

Avec trois microphones par écouteur et les mêmes algorithmes de suppression du bruit que le PX8 supra-auriculaire, les Pi8 font un excellent travail en atténuant le monde extérieur sans colorer le son. Cela signifiait pouvoir écouter à un volume modéré sans manquer aucun détail, même dans des environnements assez bruyants. L’ajustement peaufiné et la forme plus sculptée signifient que l’isolation acoustique passive est également généralement une avancée par rapport au Pi7 S2.

Bose et Sony établissent la norme en matière de réduction au silence des changements soudains de bruit de fond et de bavardages vocaux à haute fréquence, mais les Pi8 font toujours bonne figure. Les transports publics à basse fréquence et le drone des climatiseurs sont également très bien gérés. Changer l’emplacement des micros a certainement fait une différence pour le mieux.

Il ne fait aucun doute dans notre esprit que les Pi8 sont une avancée sonore par rapport aux Pi7 S2. Ils passent de deux haut-parleurs à une seule unité dynamique de 12 mm, avec le même type de cône en carbone que le PX8. La rigidité supplémentaire réduit la distorsion à l’extrémité supérieure de la plage de fréquences, ce qui se traduit par des niveaux de détail tout simplement brillants.

La précision et la clarté des hautes fréquences proposées ici font que les concurrents semblent presque étouffés en comparaison. Le chant de fausset de Matt Bellamy sur Muse’s Panic Station a encore plus de présence que d’habitude. Les morceaux acoustiques plus doux brillent également ici. La scène sonore est peut-être plus serrée qu’une paire d’écouteurs supra-auriculaires haut de gamme, mais la musique n’a jamais semblé enfermée de manière compromettante.

On a l’impression que les détails de milieu de gamme et haut de gamme étaient les priorités de réglage, mais les Pi8 n’ont pas lésiné sur les basses. Il y a beaucoup de bruit sourd dans les graves sur les pistes électroniques, sans empiéter sur le reste de la gamme de fréquences. Les synthés industriels percutants de Stonefist de Health sont aussi intransigeants que prévu, et rien de plus. Pendant ce temps, le Prodigy’s Ibiza n’est composé que de caisses claires implacables, de synthés de guitare agressifs et d’une voix mordante offerte par Sleaford Mods.

Les écouteurs ne manquent pas non plus d’amplification, la majeure partie de mon écoute étant effectuée à 50 % du volume de mon appareil.

Verdict de Bowers & Wilkins Pi8

Avec un son absolument exceptionnel, les Bowers & Wilkins Pi8 méritent vraiment leur place au sommet de la gamme intra-auriculaire de la société. Ils ont évolué par rapport aux Pi7 S2 aux bons endroits, avec un ajustement bien amélioré, une connectivité plus cohérente et un boîtier de charge plus compact qui apporte également des capacités de rediffusion intelligentes.

Ce sont les haut-parleurs à cône en carbone qui ajoutent un nouveau niveau de précision sonore. Ainsi, même si Bose est toujours le roi de la suppression du bruit et Sony le choix polyvalent, les mélomanes s’en moquent tout simplement.

Au final, voici une paire d’écouteurs sans fil au son absolument fantastique qui offre le genre de clarté que vous attendez de Bowers & Wilkins. Les Pi8 sont bien plus confortables que les efforts précédents et le boîtier garantit que vous ne manquez pas les meilleurs codecs Bluetooth.