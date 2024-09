La montre Hamilton Murph du film Interstellar est de retour

Extension de la collection Khaki Field Murph, le retour de la populaire Hamilton Murph est marquée par une nouvelle option de cadran et de bracelet.

Si vous êtes un amateur de montres (et un fan de science-fiction comme nous), vous avez probablement entendu parler de la Murph. C’est la montre signée Hamilton qui est devenue une icône à l’écran grâce à Interstellar. La montre, affectueusement surnommée « Murph » après avoir orné le poignet du personnage de Jessica Chastain, a rapidement grimpé en demande une fois que Hamilton l’a lancée en 2019. Depuis lors, elle est l’une des meilleures montres que vous puissiez acheter à moins de 1000 €.

Cette fois, Hamilton dévoile deux nouveaux modèles 38 mm. Une version à cadran blanc éclatant, au contraste saisissant entre le cadran blanc et le bracelet en cuir noir.

Ou bien un cadran noir classique désormais associé à un bracelet en acier inoxydable. Le bracelet en acier apporte polyvalence, robustesse et un peu plus de brillance à une montre. Les deux versions conservent la même taille de boîtier de 38 mm introduite en 2022. C’est idéal pour ceux qui trouvent le 42 mm d’origine un peu trop massif pour un usage quotidien. De plus, comme l’original, ces nouvelles variantes sont alimentées par le mouvement H-10, offrant une réserve de marche de 80 heures, avec un spiral Nivachron pour la résistance magnétique. Comptez 995 € sur cuir, 1075 € sur bracelet acier.