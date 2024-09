Nebula lance le Cosmos 4K SE, un projecteur intelligent haute luminosité

Avec ses 1800 Lumens ANSI, le Cosmos 4K SE affiche une résolution en UHD 4k et est doté de la technologie Dolby Vision® et du moteur d’image NebulaMaster. L’expérience cinématique portable est parfaite pour un visionnage chez soi, grâce à sa poignée ergonomique très pratique pour déplacer l’appareil.

Ce projecteur est équipé de la plateforme Google TV qui intègre Netflix, avec au catalogue plus de 700 000 films et épisodes de séries TV, les chaînes de TV en direct et d’autres contenus accessibles via la dizaine de milliers d’applications proposées.



Le Cosmos 4K SE projette une diagonale maximale de 120 pouces dans des conditions de luminosité standard, qui atteint 200 pouces dans une parfaite obscurité. La technologie Dolby Vision permet au projecteur d’optimiser la qualité d’image globale avec davantage d’intensité, un contraste accentué et des couleurs plus riches, restituant ainsi un maximum de détails d’image avec une perte de qualité minime. En outre, le moteur de traitement de l’image NebulaMaster du Cosmos 4K SE optimise le rendu ; les films sont immersifs, avec des images très réalistes et aux couleurs précises. Le projecteur bénéficie aussi de la technologie HybridBeam, qui repose sur une source de lumière LED et laser pour garantir une image plus éclatante et des couleurs plus intenses. La technologie NebulaMaster améliore le contraste en offrant des détails plus précis aussi bien dans les zones très éclairées que sombres de l’image, tout en optimisant la précision des couleurs afin d’imiter ce que perçoit l’œil humain. L’algorithme de réduction des contours assure quant à lui des transitions d’images plus fluides et préserve les détails situés en bordure.

Le Cosmos 4K SE offre une expérience audiovisuelle immersive portée par ses deux haut-parleurs 15W, situés sur chacun de ses côtés, avec prise en charge du Dolby Audio. L’assurance, pour les utilisateurs, d’un son riche, ample et en haute-fidélité qui les plongera totalement dans leur film, émission TV ou jeu du moment.

Ce projecteur dispose de fonctionnalités de paramétrage automatique, parmi lesquelles l’autofocus en temps réel, la correction Keystone, l’évitement automatique des obstacles, l’ajustement automatique de l’écran, ainsi que l’adaptation à la lumière ambiante et à la couleur des murs. Enfin, la fonctionnalité Eye Guard protège les yeux de l’utilisateur lorsqu’une personne tierce vient à passer devant le projecteur.

Le Cosmos 4K SE sera commercialisé dans le réseau de distribution de Fnac et Darty ou sur Amazon pour 1299,99 €.