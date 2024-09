Apple Music lance Music Haptics, une fonctionnalité tactile qui offre une nouvelle expérience musicale sur iPhone à tous les auditeurs, y compris les personnes sourdes et malentendantes.

Lorsque cette fonctionnalité d’accessibilité est activée, le Taptic Engine de l’iPhone envoie des pressions, des textures et des vibrations subtiles en accord avec la musique. Music Haptics est compatible avec Apple Music, Apple Music Classical, Shazam et certaines applications tierces, lorsque votre iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire.

Pour accompagner cette nouvelle fonctionnalité, Apple Music propose également un tout nouvel espace dédié à Music Haptics, avec des nouvelles playlists : Beats tactiles, Basses tactiles, Vibes tactiles et Hits tactiles, ainsi qu’une sélection d’albums. Les abonnés Apple Music du monde entier peuvent dès maintenant commencer à ressentir la musique grâce à cette sélection de morceaux compatibles avec Music Haptics, en se rendant dans le nouvel espace dédié.

Music Haptics est compatible avec l’iPhone 12 ou modèle ultérieur, à l’exception de l’iPhone SE (3ème génération), en utilisant iOS 18 ou une version ultérieure. Pour l’activer, accédez aux Réglages de votre iPhone, sélectionnez Accessibilité et assurez-vous que Music Haptics est activé. Vous verrez le logo Music Haptics apparaître sur le player de l’application Apple Music (ainsi que sur le player qui s’affiche sur l’écran d’accueil et dans le Centre de contrôle) lorsque vous écoutez un morceau pour lequel Music Haptics est disponible – il y en a des millions. En tapant une fois sur le logo, vous mettez temporairement Haptics en pause, et en tapant à nouveau, vous le remettez en marche.