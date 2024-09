Aqara Smart Lock U200, un kit de serrure connectée pour 220 €

Aqara annonce aujourd'hui le lancement officiel de la très attendue Smart Lock U200. Conçue pour moderniser la gestion de l'accès à domicile sans clé, la serrure U200 offre une commodité exceptionnelle, des fonctionnalités de sécurité avancées et une interopérabilité fluide entre divers écosystèmes et appareils de maison intelligente grâce à sa compatibilité native avec Matter.

L’Aqara Smart Lock U200 propose un mode de vie moderne sans clé, accessible à un large éventail de propriétaires et de locataires. Elle offre plusieurs options de déverrouillage sécurisé, notamment les clés d’accueil Apple, qui permettent aux utilisateurs iOS de déverrouiller leur porte facilement en appuyant sur un iPhone ou une Apple Watch compatible.

L’U200 se distingue comme l’une des premières serrures utilisant la technologie Matter-over-Thread permettant le déverrouillage par clé d’accueil et fait également partie des premières serrures intelligentes modernisées à intégrer la clé d’accueil Apple.

La Smart Lock U200 propose la reconnaissance d’empreintes digitales, des codes PIN personnalisés qui peuvent être saisis sur le clavier sans fil pré-appairé, et même une clef traditionnelle pour un accès de secours avec la clef d’origine. Cette serrure offre une mise à jour intelligente immédiate pour la plupart des foyers et est conçue pour une installation facile par les utilisateurs . La fixation de l’U200 sur la serrure existante est simple et ne nécessite aucun outil autre qu’un tournevis.

Cette Smart Lock U200 dispose d’un cryptage avancé pour protéger contre le piratage, d’une alarme anti-intrusion sur le clavier sans fil et d’une fonction de verrouillage automatique qui sécurise automatiquement la porte après une période définie. De plus, la Smart Lock U200 fournit des notifications en temps réel pour tenir les utilisateurs informés de l’état de sécurité de leur maison.

Elle conserve de nombreuses fonctionnalités populaires des précédentes serrures Aqara, telles que le stockage local et crypté de données sensibles telles que les empreintes digitales et les mots de passe, la protection anti-peep par code PIN, le mode “Ne pas déranger”, le mode “Passage et le mode Night Latch”. En outre, il ajoute des fonctionnalités bien pensées telles que le mode de déverrouillage silencieux pour minimiser le niveau de bruit, la fonction de ressort de traction pour les portes sans poignée ou à ouverture vers l’intérieur, ainsi que les fonctions tourner pour verrouiller et tourner pour déverrouiller.

Basée sur le protocole Thread à faible consommation d’énergie, la SmartLock U200 est conçue pour une utilisation prolongée. Elle fonctionne avec des batteries Li-Ion rechargeables, offrant une autonomie allant jusqu’à 6 mois entre chaque charge. De plus, le clavier sans fil, classé IPX5, peut fonctionner avec des piles AAA ou être alimenté par le câblage de la sonnette existante, garantissant ainsi une utilisation ininterrompue.