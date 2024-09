À Barcelone, Huawei présente sa nouvelle génération de smart watches et de tablettes

Lors de l’événement HUAWEI Innovative Product Launch à Barcelone, en Espagne, Huawei a dévoilé quelques-unes de ses nouveautés : la Watch GT 5 Series, la Watch D2 et la Watch Ultimate Green. Cet évènement a également annoncé les tablettes MatePad Pro 12,2 pouces etMatePad 12 X, offrant ensemble une nouvelle génération d’expériences wearables, et des technologies mises à jour pour une productivité accrue et une connectivité transparente.

La Watch GT 5 Series est l’une des premières smartwatches Huawei à introduire le système HUAWEI TruSense, une fonction intégrée de suivi de la santé et de l’activité physique qui s’accompagne d’un capteur mis à jour et d’algorithmes améliorés – produisant des résultats plus rapides, plus précis et plus complets.

Dotée d’un design aux arêtes vives et disponible en édition Pro ou Standard, la série HUAWEI WATCH GT 5 est conçue pour être à la pointe de la mode. L’édition Pro est fabriquée à partir d’un alliage de titane de qualité aérospatiale et de céramique nanocristalline, ce qui lui confère un niveau de durabilité plus élevé.

La nouvelle montre connectée propose également des fonctions sportives de niveau professionnel. Pour les golfeurs et les plongeurs, la HUAWEI WATCH GT 5 Pro ajoute le mode parcours de golf avec l’inclusion de plus de 15 000 cartes de parcours de golf dans le monde ainsi que le mode plongée libre , offrant un tracker au poignet plus complet pour leurs activités sportives. La HUAWEI WATCH GT 5 Pro propose également des fonctionnalités professionnelles pour le Trail Run, telles que la prise en charge de la fonction de navigation par segmentation, ainsi qu’une carte des courbes de niveau de 10 mètres. La montre offre une autonomie exceptionnelle, avec jusqu’à 14 jours d’utilisation pour la HUAWEI WATCH GT 5 46mm et GT 5 Pro 46mm, et jusqu’à 7 jours pour la HUAWEI WATCH GT 5 41mm et GT 5 Pro 42mm



Le lancement du HUAWEI WATCH D2 a introduit une innovation révolutionnaire en tant que premier appareil de mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) au poignet à être certifié par la NMPA et le MDR. Cela marque une avancée significative dans la technologie portable, incarnant l’engagement de Huawei pour “Health Forward”. Cette montre permet de mesurer la tension artérielle avec une précision de 24 heures et intègre le système HUAWEI TruSense pour des résultats plus rapides et plus précis.

La Watch D2 présente un design léger et fin, intégrant un airbag mécanique ultra étroit et un grand écran de 1,82 pouces. Il ne représente qu’environ 1/5 de la largeur et 1/25 du volume des tensiomètres électroniques traditionnels pour le bras, ce qui facilite la prise de la tension artérielle où que l’on se trouve. En outre, d’une simple pression, les utilisateurs peuvent mesurer jusqu’à 9 indicateurs corporels et générer un rapport sur l’état de santé.





Mise à jour de la version de l’année dernière, la HUAWEI WATCH Ultimate présente les nouvelles fonctionnalités Parcours de golf avancé et le mode Expédition amélioré, ainsi qu’un nouveau coloris vert qui combine des technologies révolutionnaires et un savoir-faire de pointe, incarnant l’esprit “Adventure Forward” pour les aventuriers dans l’âme.

La nouvelle édition verte est dotée d’une lunette exclusive en céramique nanotechnologique bicolore, qui nécessite un processus de fabrication plus complexe afin d’obtenir un magnifique duo de couleurs blanc-vert en accord avec l’esthétique de la montre.

Le tout nouveau Mode parcours de golf avancé offre des analyses et des informations précises aux passionnés, notamment la distance de jeu, la distance de tir, l’IA Caddie et bien plus encore. La nouvelle fonction Importation d’itinéraire s’intègre à l’application HUAWEI Santé, permettant aux utilisateurs d’importer des itinéraires.

Equipé d’un écran Tandem OLED PaperMatte Display, le HUAWEI MatePad Pro 12.2 pouces offre une luminosité maximale impressionnante de 2000nits pour une expérience visuelle authentique. Les technologies avancées de gravure anti-étincelles et anti-reflets à l’échelle nanométrique garantissent une expérience visuelle de qualité supérieure, semblable à celle du papier. Il est également livré avec le clavier HUAWEI Glide Keyboard doté d’un stylet et d’un clavier 2-en-1, d’un espace de stockage et d’un système de chargement.

Pour stimuler la créativité, l’application GoPaint de la tablette offre une large gamme d’outils de création numérique, y compris les pinceaux révolutionnaires Eclaboussure et Fluide. Le moteur de peinture FangTian 2.0 prend en charge les toiles 8K ultra-larges et fournit des outils de qualité professionnelle pour l’expression artistique.





Enfin, la HUAWEI MatePad 12 X est un modèle phare léger, conçu pour la jeune génération. Elle stimule la productivité et permet aux utilisateurs avant-gardistes de poursuivre leurs rêves tout en offrant une expérience agréable. La nouvelle tablette est dotée de la technologie innovante Shimmery Pearlescent Sheen, qui donne un blanc métallique avec des effets de changement de couleur en fonction de l’éclairage. Le corps de l’appareil entièrement en métal avec un design intégré sans couture le rend élégant et durable. La HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition est doté d’un écran ultra-lumineux PaperMatte offrant une qualité supérieure en termes de visualisation, d’écriture et de toucher, ce qui le rend idéal pour la lecture et le travail créatif.