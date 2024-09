Une collection Skullcandy avec la skateuse Nora Vasconcellos

Skullcandy a annoncé une toute nouvelle collaboration avec la skateuse professionnelle américaine et athlète Skullcandy, Nora Vasconcellos. “Avec son style caractéristique et son approche créative, Nora est l’un des visages les plus reconnaissables du skateboard et a prouvé qu’elle était un modèle pour la prochaine génération de skaters”, a déclaré Justin Regan, vice-président du marketing chez Skullcandy. “Avec cette collaboration, Skullcandy est honoré de fournir une nouvelle plateforme pour mettre en valeur la créativité sans limite de Nora.”

La collection en édition limitée comprendra les écouteurs Crusher Evo True Wireless Headphones et les écouteurs Smokin’ Buds True Wireless Earbuds, avec l’illustration originale “Party Hat” de Vasconcellos, permettant aux fans dévoués d’avoir un accès exclusif à l’endroit où Nora se sent la plus heureuse.La nouvelle collaboration sera mise en vente à partir du 6 août et sera vendue entre 44,99 € et 199,99 € sur Skullcandy.com et chez certains détaillants de sports de glisse.